Sinop'ta taşımalı eğitime kar ve buzlanma nedeniyle 1 gün ara (13 Ocak 2026)

Sinop Valiliği, 13 Ocak 2026 Salı günü yüksek kesimlerdeki kar ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 20:38
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 20:38
Valilikten yapılan açıklama

Sinop Valiliği, il genelinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, oluşan kar örtüsü ve buzlanma riski nedeniyle olası olumsuzluklara karşı önleyici tedbir aldı.

13 Ocak 2026 Salı günü Merkez ilçe ile Ayancık, Erfelek, Dikmen, Gerze ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Boyabat ilçesinin bazı bölgelerinde taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, taşımalı eğitime ara verilen ve tabloda belirtilen ilçe ve köylerde, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin 13 Ocak Salı günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilik, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için alınan karara ilişkin kamuoyunun bilgilendirildiğini vurguladı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları