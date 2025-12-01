Sinop Üniversitesi Öğrencileri Sağlık Teknolojilerini Yerinde İnceledi

Sinop Üniversitesi öğrencileri sağlık teknolojilerini yerinde tanıdı

Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Sağlık ve Bilişim Sistemleri (SABİS) Kulübü, UNIDES "Sağlıkta Teknoloji ve Turizmde Farkındalık" projesi kapsamında bir teknik gezi düzenleyerek öğrencileri sahada buluşturdu.

Teknik gezi ve uygulamalı incelemeler

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında öğrenciler, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi bünyesindeki uygulamaları yerinde gözlemledi. Katılımcılar, hastanede kullanılan tıbbi cihaz teknolojileri, dijital kayıt sistemleri, otomasyon altyapısı ve genel sağlık bilişim süreçleri hakkında uygulamalı bilgi aldı.

Ziyarette sağlık bilişimi alanındaki işleyişin detayları aktarılarak öğrencilere sistemlerin entegrasyonu, veri akışı ve hasta kaydı süreçlerine ilişkin pratik bilgiler sunuldu.

Kulüp yetkililerinden değerlendirme

SABİS Kulübü yetkilileri, teknik gezinin öğrencilerin mesleki gelişimi açısından önemli bir deneyim sağladığını belirtti. Yetkililer, organizasyona katkılarından dolayı hastane yönetimine teşekkür etti.

