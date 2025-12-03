Şırnak'ta Jandarmadan Çocuklara Unutulmaz Gün: Köpek Gösterileri

Şırnak'ta jandarmadan çocuklara unutulmaz gün

Beytüşşebap'ta köpek parkuru ve araç tanıtımı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Beytüşşebap İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Alay Komutanlığı'nda yenilenerek modern hale getirilen köpek eğitim parkuru, bölgedeki öğrencilere açıldı. Etkinlikte jandarma personeli tarafından düzenlenen köpek gösterileri, teçhizat ve araç tanıtımlarıyla jandarmanın sahip olduğu imkân ve kabiliyetler uygulamalı olarak aktarıldı.

Özellikle arama-tarama, iz takip ve itaat eğitimli köpekler çocuklardan büyük ilgi gördü. Öğrenciler, jandarma ekiplerinin görevlerde kullandığı zırhlı araçları ve özel donanımları yakından inceleme fırsatı buldu.

Jandarma yetkilileri, bu tür faaliyetlerin vatan sevgisini pekiştirmek, güvenlik güçleriyle toplum arasındaki bağı güçlendirmek ve genç nesillere sorumluluk bilinci aşılamak amacıyla düzenlendiğini vurguladı.

