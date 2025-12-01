SOCAR Energy School 4. Dönem Açılışı Aliağa’da Yapıldı

SOCAR Energy School 4. dönem açılışı Aliağa’da gerçekleşti

Açılış töreni ve ilk ders Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle yapıldı

SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliğiyle düzenlenen SOCAR Energy School sertifika programının dördüncü dönem açılış töreni ve ilk dersi, 29 Kasım'da Aliağa'daki SOCAR Türkiye tesislerinde gerçekleşti. Programa kabul edilen 74 katılımcı törene katıldı; açılışta SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov ile Sabancı Üniversitesi Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Mehmet Yıldız konuştu.

Açılış konuşmaları, enerji sektörünün gelişimi, sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm ve programın sektöre sağladığı katkılar ekseninde gerçekleşti. Konuşmaların ardından katılımcılar, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya tesislerinde düzenlenen saha gezisine katılarak üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Teknik ekiplerin bilgilendirmeleriyle rafineri ve petrokimya operasyonlarına ilişkin detaylı bilgi paylaşımı yapıldı.

Mikayil Yusifov törendeki konuşmasında şunları ifade etti: "SOCAR Energy School’un dördüncü dönemine başlamanın gururunu yaşıyoruz. Her yıl artan ilgi, programın hem sektörde hem de profesyoneller arasında önemli bir konuma sahip olduğunu gösteriyor. Bu dönemde de katılımcıların enerji sektörünün geleceğine dair geniş bir perspektif kazanarak hem kendilerine hem de sektörümüze değer katacaklarına inanıyorum".

Mehmet Yıldız ise konuşmasında şunları söyledi: "SOCAR Energy School, Sabancı Üniversitesi’nin ‘birlikte yapma ve birlikte üretme’ vizyonuyla birebir örtüşen uzun soluklu ve stratejik bir iş birliği. Enerji sektörü hem Türkiye hem Azerbaycan için kritik önemde ve bu alanın geleceği yalnızca teknolojiyle değil, yüksek nitelikli insan kaynağının bilgi paylaşımıyla şekilleniyor. Bu program; iki güçlü kurumun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan, sektöre gerçek anlamda değer katan örnek bir model oluşturuyor. Umuyorum ki bu dönem de katılımcılarımız için sadece yoğun ve verimli değil, aynı zamanda değerli ilişkiler ve güçlü bir network sağlayan bir süreç olur".

SOCAR Energy School, enerji sektörünün farklı kademelerinden profesyonelleri bir araya getirerek teorik ve uygulamalı eğitimleri bütüncül bir platformda sunmaya devam ediyor. Program, önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası uzmanların katkılarıyla çeşitli ders ve oturumlarla sürdürülecek.

