Söke Anadolu Lisesi'nde Çifte Açılış: Voleybol Sahası ve Yenilikçi Eğitim Sınıfı

Söke Anadolu Lisesi'nde çifte açılış coşkusu

Söke'nin köklü eğitim kurumlarından Söke Anadolu Lisesi, aynı gün iki önemli tesisin açılışını yaparak hem sportif hem de teknolojik yatırımlarını güçlendirdi.

Voleybol sahası mezunların armağanı

Okulda ilk açılış, parasız yatılı 1975-76-77 yılı mezunları tarafından, mezuniyetlerinin 50. yılı anısına yaptırılan voleybol sahasının törenle hizmete girmesiyle gerçekleştirildi. Açılışa katılan protokol üyelerine ve katkıda bulunan eski mezunlara yapılan plaket takdimi ile emeği geçenlere teşekkür edildi.

Yenilikçi Eğitim Sınıfı öğrencilerle buluştu

Ardından, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde yürüttüğü eğitim teknolojilerini güçlendirme çalışmaları kapsamında okula kazandırılan Yenilikçi Eğitim Sınıfı törenle açıldı. Sınıfta yalnızca bilgisayarlar değil; 3 boyutlu yazıcılar, sanal gerçeklik uygulamaları, robotik kodlama sistemleri ve birçok modern teknolojik bileşen yer alıyor.

Bu sınıf, Türkiye genelinde kurulan 500 sınıftan biri olurken, Aydın'da 9. ve Söke'de tek olma özelliği taşıyor. Açılışa Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Murat Günal, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü A. Turan Günen, Ticaret Borsası Başkanı A. Nejat Sağel, Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar ile Söke Lisesi 1975-76-77 yılı mezunları, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Okul yönetimi, yeni voleybol sahası ve Yenilikçi Eğitim Sınıfı ile öğrencilerin hem sportif hem de teknolojik altyapı açısından güçleneceğini vurguladı.

