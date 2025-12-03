Söke'de Dünya Engelliler Günü: Özel Öğrenciler Alkışlandı

Söke'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programında özel öğrencilerin ritim, halk oyunları ve koro gösterileri büyük beğeni topladı.

Ritim, halk oyunları ve koro performansları ayakta alkışlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, Söke Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından Şehit Faruk Demir İmam Hatip Anadolu Lisesi Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Aka, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ile siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluş yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından özel öğrencilerin hazırladığı ritim grubu ve halk oyunları gösterileri sahnelendi. Programda ayrıca okul korosunun sunduğu konser izleyicilerden yoğun beğeni topladı.

Özel öğrencilerin sahne performansları, salonda uzun süre ayakta alkışlandı. Etkinliğin sonunda Kaymakam Ali Akça, gösterilerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenleri tebrik ederken, sahne alan özel öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

