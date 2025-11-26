Söke'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Projesi Tanıtıldı

Proje amacı ve katılımcılar

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' projesinin tanıtım programı, ilçedeki Seyda Fırat İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Proje, çocukları sağlık konusunda bilinçlendirerek her birini birer sağlık elçisi olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.

Tanıtım etkinliğine Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Murat Günal, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Fuçular, Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya ve Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Cirit başta olmak üzere davetliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öne çıkanlar

Programda, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşta kazanılmasının önemi vurgulandı. Projenin temel hedefinin çocuklarda doğru sağlık davranışlarını kalıcı hâle getirmek olduğu belirtildi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere sağlıklı beslenme, hijyen, fiziksel aktivite ve koruyucu sağlık önlemleri gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Okul Sağlığı iş protokolünde yer alan okul bahçesi etkinliği düzenlenirken, katılımcılar açılan stantları gezdi ve çeşitli gösterileri izledi.

Yetkililer, projenin yıl boyunca çeşitli etkinlik ve eğitimlerle sürdürüleceğini ifade etti.

