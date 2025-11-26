Söke'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Projesi Tanıtıldı

Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' projesi Söke'de tanıtıldı; proje çocukları sağlık elçisi olarak yetiştirip sağlıklı alışkanlıklar kazandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:18
Söke'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Projesi Tanıtıldı

Söke'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Projesi Tanıtıldı

Proje amacı ve katılımcılar

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' projesinin tanıtım programı, ilçedeki Seyda Fırat İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Proje, çocukları sağlık konusunda bilinçlendirerek her birini birer sağlık elçisi olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.

Tanıtım etkinliğine Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Murat Günal, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Fuçular, Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya ve Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Cirit başta olmak üzere davetliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öne çıkanlar

Programda, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşta kazanılmasının önemi vurgulandı. Projenin temel hedefinin çocuklarda doğru sağlık davranışlarını kalıcı hâle getirmek olduğu belirtildi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere sağlıklı beslenme, hijyen, fiziksel aktivite ve koruyucu sağlık önlemleri gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Okul Sağlığı iş protokolünde yer alan okul bahçesi etkinliği düzenlenirken, katılımcılar açılan stantları gezdi ve çeşitli gösterileri izledi.

Yetkililer, projenin yıl boyunca çeşitli etkinlik ve eğitimlerle sürdürüleceğini ifade etti.

SÖKE'DE “SAĞLIKLI ÇOCUK SAĞLIKLI GELECEK” PROJESİ

SÖKE'DE “SAĞLIKLI ÇOCUK SAĞLIKLI GELECEK” PROJESİ

PROJENİN TANITIM ETKİNLİĞİ SEYDA FIRAT İLK OKULUNDA YAPILDI

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gerze'de 'Baba Okulu' ile Genç Din Görevlilerine Babalık Bilinci Eğitimi
2
Şahinbey Belediyesi, Yıldızlar Serbest Güreş Ligi'nde Türkiye İkincisi
3
Vize'de Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi
4
BEUN'da Sosyoloji Günleri Sempozyumu başladı
5
Muğla Gençlik Meclisi: Gençler Yerel Yönetimde Söz Sahibi Oluyor
6
Samsun'da tekerlekli sandalyeli rehber öğretmen Hasan Tahsin Yazıcı, 28 yıllık deneyimle
7
Manavgat Belediyesi'nden Turizm Çalışanlarına Cinsel İstismar ve Tacizi Önleme Eğitimi

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama