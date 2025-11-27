Sosyalfest'e Kızıl Elma'da 'Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi' Ödülü

Sosyalfest, 8. Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri’nde 'Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi' seçildi; ödül KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’a takdim edildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:24
Sosyalfest, Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri'nde prestijli ödüle layık görüldü

Sosyalfest, insan ve toplum odaklı bilimsel yaklaşımıyla 8. Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri’nde "Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" seçildi. Bu başarı, festivalin uluslararası alanda ikinci kez takdir edilmesini sağladı.

Ödül gerekçesi ve organizasyon

Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü ile BHS Group yürütücülüğünde; Atakan Taşur ve Koray Bozat koordinasyonunda düzenlenen, TYT Türk Medya’nın medya sponsorluğunu üstlendiği programda, Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından geliştirilen Sosyalfest projesi, Türk dünyasına yönelik katkıları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Törende ödül takdimi

Kağıthane’de düzenlenen törende ödül, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’a takdim edildi. Sosyalfest; gençlerin bilimsel potansiyelini ortaya çıkaran, sosyal bilimlere yenilikçi çözümler sunmayı amaçlayan vizyonuyla öne çıkıyor. Alınan bu ödülle birlikte festival, geçtiğimiz aylarda European Awards kapsamında da "Yılın En Başarılı Projesi" seçilerek uluslararası alandaki başarısını pekiştirmiş oldu.

Rektör Kırışık: "Türkiye Yüzyılı İçin, Türk’ün Yüzyılı İçin"

Prof. Dr. Fatih Kırışık törende şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Yüzyılı kategorisinde 13, Türk Dünyası kategorisinde 5 olmak üzere toplam 18 yarışmayla gençlerimizi Türkiye Yüzyılı için, Türk’ün Yüzyılı için sosyal model geliştirmeye davet ediyoruz. Türk milleti tarihten bugüne bilimle ilerlemiş, bilimle güçlenmiş, bilimle devletler kurmuştur. Biz de yeniden bilime dört elle sarılarak dünyayı Türkiye Yüzyılı’na, Türk’ün Yüzyılı’na hazırlayacağız."

Sosyalfest 2026: İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle Beyazıt’ta

Sosyalfest, toplum ve insan odaklı yapısını sürdürerek 10-11 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi iş birliğinde Beyazıt Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Festival; sosyal bilimler, kültür, sanat, teknoloji ve girişimcilik alanlarında gençlere geniş bir etkileşim ortamı sunacak ve etkinlik kapsamında yapılacak yarışmalarda toplam 6 milyon TL ödül dağıtılacak.

Sosyalfest, hem ulusal hem de uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

