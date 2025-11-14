SUBÜ’de 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Çevre Yönetimi' Eğitimi Düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Çevre Yönetimi Eğitimi' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Eğitimin İçeriği ve Hedefleri

Eğitimi, Sakarya Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Nazire Pınar Tanattı ve Dr. Öğretim Üyesi Hülya Demirel verdi. Programda, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)nın yükseköğretim kurumlarındaki yeri ve uygulanabilirliği ayrıntılı şekilde ele alındı.

Katılımcılara sürdürülebilir kampüs yönetimi, çevre politikalarının geliştirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede kurumların sorumlulukları hakkında pratik bilgiler aktarıldı. Eğitimde ayrıca SKA'ların toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutları; enerji verimliliği; doğal kaynakların korunması; çevresel risklerin yönetimi; ve sürdürülebilirlik bilincinin kurumsal yapılara entegrasyonu konularına vurgu yapıldı.

Uygulamalı örneklerle desteklenen program, personelin çevre yönetimi alanındaki bilgi düzeyinin güçlendirilmesine katkı sağladı ve kurum içi sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflendi.

Kapanış ve Teşekkür

Program sonunda Personel Daire Başkanlığı İdari Tayin Şube Müdürü Meryem Demir Satılmış, eğitime katkılarından dolayı Doç. Dr. Nazire Pınar Tanattı ve Dr. Öğretim Üyesi Hülya Demirel'e teşekkür belgesi takdim etti.

