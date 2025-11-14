SUBÜ'de Yapay Zeka Odaklı Yazılım Geliştirme ve Sistem Laboratuvarı Açıldı

SUBÜ'de Yazılım Geliştirme ve Sistem Laboratuvarı açıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi’nde Yazılım Geliştirme ve Sistem Laboratuvarı hizmete açıldı. Laboratuvar, yüksek performans gerektiren uygulamalar için tasarlandı ve öncelikli olarak yapay zeka çalışmalarına destek verecek.

Laboratuvarın özellikleri

Laboratuvarda 40+1 adet bilgisayar bulunuyor. Güçlü ekran kartı ve gelişmiş donanım özellikleri sayesinde başta yapay zeka olmak üzere yazılım geliştirme, siber güvenlik, blok zincir çalışmaları ve ağ analiz yazılımları gibi yüksek performans gerektiren uygulamalar için rahat kullanım imkânı sunulacak.

Rektörün açıklaması

Kısa süre önce Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı ve Mekatronik Laboratuvarının açılışını da gerçekleştirdiklerini hatırlatan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "+1 Eğitim Modelimiz kapsamında öğrencilerimizin beceri kazanması bizler için çok önemli. Bunun yanı sıra akademisyenlerimizin sahanın sorunlarına çözüm üreten Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmelerini arzu ediyoruz. Teknik donanımı yüksek laboratuvarlara yaptığımız yatırımlar aslında modelimizi ve hedeflerimizi destekliyor. Çok şükür bunun faydasını da görüyoruz. Gerek ilgili uygulama ve araştırma merkezlerimiz gerekse Teknoloji Fakültemizde çalışmalar akşam saatlerinde dahi sürdürülüyor. İnşallah yüksek donanımlı bilgisayardan oluşan yeni laboratuvarımız da üniversitemizin misyonunu yerine getirme ve daha da mükemmelleştirmeye yönelik kapasitesine katkı sağlayacak. Hem akademisyenlerimizin hem de öğrencilerimizin üst düzey çalışmalar yapmasına imkân verecek Yazılım Geliştirme ve Sistem Laboratuvarı’nın fakültemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

