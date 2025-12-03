SUBÜ ile Nuakşot Üniversitesi (Moritanya) Akademik İş Birliği Protokolü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Moritanya Nuakşot Üniversitesi arasında akademik işbirliği, hareketlilik ve ortak projeleri kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:17
SUBÜ ile Nuakşot Üniversitesi (Moritanya) Akademik İş Birliği Protokolü

SUBÜ ile Nuakşot Üniversitesi arasında kapsamlı akademik iş birliği protokolü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Moritanya’nın Nuakşot Üniversitesi arasında, eğitimden Ar-Ge'ye uzanan geniş bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol; uluslararasılaşmayı güçlendirmeyi, bilimsel iş birliği kapasitesini artırmayı ve iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasında kalıcı akademik etkileşim oluşturmayı hedefliyor.

Protokolün kapsamı

İmzalanan protokolle akademik yayın ve bilgi paylaşımı, öğrenci ve akademik-idari personel hareketliliği, ortak araştırma projeleri ve akademik etkinlikler gerçekleştirilebilecek. Ayrıca çift ana dal diploma programları, ortak konferans ve sempozyumlar ile kültürel faaliyetler gibi çeşitli alanlarda iş birlikleri de geliştirilebilecek.

Heyet ziyareti ve proje paylaşımları

Rektörlük makamındaki protokol töreninin ardından Nuakşot Üniversitesi heyeti; SUBÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Biyomedikal Laboratuvarı, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ve SUBÜ Stüdyolarını gezerek, üniversite heyetiyle yürütülen projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

İmzayı atanlar ve törene katılanlar

Protokol, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Nuakşot Üniversitesi Rektörü Prof. Ali Mohamed Salem El Boukhary tarafından imzalandı. Törene ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı Nuakşot Eğitim Müşaviri Adil Taniş ve SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı da katıldı.

