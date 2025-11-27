SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü BİDR Hazırlıklarını Eğitimle Güçlendirdi

SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü, 'Kalite Komisyonları Eğitim Toplantısı' ile birimlerin BİDR hazırlık süreçlerini ve iç kalite güvence uygulamalarını güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:53
Kalite Komisyonları Eğitim Toplantısı’nda BİDR ilkeleri ve raporlama yaklaşımları ele alındı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü, birimlerin iç kalite güvence süreçlerini güçlendirmek ve Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) hazırlanmasında uygulama birliğini sağlamak amacıyla Kalite Komisyonları Eğitim Toplantısı düzenledi.

Toplantı, Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Eğitim programında katılımcılara BİDR hazırlama sürecinin temel ilkeleri ile sistematik raporlama yaklaşımları hakkında detaylı bir çerçeve sunuldu ve örnek uygulamalara ilişkin açıklamalar yapıldı.

Üniversitenin akademik birimlerine bağlı kalite komisyonlarından 70'in üzerinde katılımcı toplantıya ilgi gösterdi. Program, Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selcen Vodinalı ile Mühendis Fevzettin Aydın tarafından yürütüldü.

Eğitim sonunda katılımcıların BİDR hazırlık süreçlerine ilişkin teknik soruları ayrıntılı şekilde yanıtlandı ve birimlerin raporlama kapasitesini artırmaya yönelik öneriler paylaşıldı.

