SUBÜ Kaynarca MYO’da Hibrit Öğrenme: Etkileşimli Tahta ve Yapay Zeka Dersi

SUBÜ Kaynarca Seyfettin Selim MYO’da hibrit öğrenme ortamı oluşturuldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu’nda, “Etkileşimli Tahtalar ile Aktif Öğrenme: Dijital Çağda Meslek Yüksekokullarında Yeni Nesil Öğrenme Ortamları” adlı proje kapsamında bir sınıf teknoloji destekli hibrit öğrenme ortamına dönüştürüldü.

Proje ve donanım

Proje yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Ali Gündüz üstlendi. Sınıfa etkileşimli tahta ve webcam kurulumu yapılarak çevrim içi altyapı hazırlandı ve hibrit eğitim uygulamalarına geçildi.

İlk etkinlik: 3 Boyutlu Tasarım

Proje kapsamında düzenlenen ilk etkinlikte, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Zeynep Yavuz tarafından “3 Boyutlu Tasarım” dersi çevrim içi olarak sınıf ortamında işlendi. Derste yapay zekanın tasarım alanındaki kullanımı ele alındı ve öğrencilere uygulamaya yönelik örnekler üzerinden bilgiler aktarıldı.

İkinci etkinlik: Tasarım ve Yapay Zeka

İkinci etkinlikte, University College London’da eğitimde yapay zeka alanında doktora çalışmalarını sürdüren Mutluhan Yılmaz tarafından “Tasarım ve Yapay Zeka” dersi verildi. Etkinlik Zoom üzerinden düzenlendi ve Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı canlı olarak yayınlandı. Sunumda yapay zekanın mevcut durumu ile geleceğe yönelik muhtemel etkileri tartışıldı ve yurt dışındaki eğitim süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Katılım, soru-cevap ve değerlendirme

Etkinliği, Ostim Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Levent Emmungil de dinleyici olarak takip etti. Sunumların sonunda öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı. Etkinlik sonrası yapılan değerlendirmede Dr. Öğretim Üyesi Ali Gündüz, çevrim içi etkinliklerin sınıf ortamında gerçekleştirilmesinin öğrenme sürecine katkı sunduğunu ve benzer uygulamalara yönelik talebin oluştuğunu belirtti.

