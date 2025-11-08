SUBÜ Konuşmaları: Türkiye'nin Küresel Siyasette Yükselen Rolü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları serisinin 106’ncı oturumunda, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş "Güncel Küresel Siyasette Türkiye" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Moderatörlüğü Sakarya Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAKUM) Müdürü Dr. M. Alper Cantimer üstlendi.

Küresel dönüşüm ve güç kayması

Dünyanın köklü bir dönüşümden geçtiğini vurgulayan Doç. Dr. Nebi Miş, "Soğuk Savaş sonrası düzen aşındı, yeni bir düzen ise henüz kurulamadı. Bugün hem eski yapının çözülmesini hem de yeni güç mimarisinin arayışını aynı anda yaşıyoruz. Artık güç Batı’dan Doğu’ya kayıyor ve Asya ülkeleri küresel dengede daha belirleyici hale geliyor. Bu geçiş dönemi, dünyanın köklü bir değişim mi yoksa uzun soluklu bir kriz mi yaşadığı sorusunu gündeme getiriyor" dedi.

Miş, küreselleşmeden korumacılığa doğru yaşanan dönüşümü şöyle özetledi: "1990’larda devletler ulus-üstü yapılara yetkilerini devrederken bugün yeniden kendi kendine yeterlilik anlayışını öne çıkarıyor. Gümrük duvarları yükseliyor, korumacılık artık ekonomik düzenin ana dinamiği oldu. Devletlerin borçluluğu artarken ekonomik kırılganlıklar yeni politikaları zorunlu hale getirdi. Artık verimlilikten çok dayanıklılık ve direnç kavramları öne çıkıyor. Pandemi bu dönüşümün en büyük hızlandırıcısı oldu."

Türkiye'nin kriz hazırlığı ve savunma sanayii

Türkiye’nin çoklu krizlere karşı erken hazırlık yaptığını belirten Miş, "2000’lerden itibaren yaşadığı krizlerle bir dayanıklılık geliştiren Türkiye, bugün küresel sistemdeki çoklu krizlere en hazırlıklı ülkelerden biri haline geldi" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz Darbe Girişimi gibi süreçlerin devlet ve toplum dayanıklılığını artırdığına dikkat çekti.

Savunma sanayii alanındaki gelişmeleri vurgulayan Miş, yerlilik oranının yüzde 20’den yüzde 80’e yükseldiğini ve bu alanda 500’e yakın şirket ile 100 binden fazla nitelikli çalışan bulunduğunu aktardı. Türkiye’nin İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk üç ülkesi arasında yer almasının ülkeyi stratejik bir aktör haline getirdiğini söyledi.

Diplomasi, küresel adalet ve Türkiye

Miş, küresel sistemde adalet arayışının önemine işaret ederek, "Türkiye artık sadece bölgesel değil, küresel sistemi etkileyen orta büyüklükte bir güçtür" değerlendirmesinde bulundu. Gazze bağlamında sağlanan ateşkes girişimlerini Türkiye’nin diplomatik başarısına bağlayan Miş, ülkenin "küresel adalet eleştirisi" ve reform teklifleriyle sisteme katkı sunduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler yapısına yönelik eleştiriyi de gündeme taşıyan Miş, küresel adaletsizliğin azaltılması yönünde reform çağrısı yaptığını ifade etti ve Türkiye’nin çok taraflı dış politika ile güvenilir bir aktör olarak sonuç alıcı pozisyonda durduğunu söyledi.

SETA'dan gençlere çağrı

Söyleşinin sonunda SETA’nın faaliyetlerine değinen Miş, vakfın Türkiye merkezli stratejik düşünce üretimini desteklediğini belirtti. "Öğrencilerimiz dönemlik seminerlere katılabilir veya ofislerimizde staj yaparak bu sürecin parçası olabilir" diyen Miş, Ankara, İstanbul ve yurt dışındaki ofislerde gençlere araştırma deneyimi kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı.

SUBÜ Konuşmaları çerçevesinde gerçekleştirilen bu oturum, Türkiye'nin küresel siyasetteki rolü, dayanıklılık stratejileri ve diplomasi alanındaki etkinliği üzerine kapsamlı bir fotoğraf sundu.

