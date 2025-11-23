Sultangazi'de Öğretmenler Günü Yürüyüşü: Şehitler ve Gazze'deki Kadınlar Anıldı

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün orman yürüyüşü, Gürcistan’deki şehitler, şehit öğretmenler ve Gazze’de katledilen kadınlar için düzenlendi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:31
Sultangazi'de Öğretmenler Günü Yürüyüşü: Şehitler ve Gazze'deki Kadınlar Anıldı

Sultangazi'de anlamlı Öğretmenler Günü yürüyüşü

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yaklaşan Öğretmenler Günü öncesinde düzenlediği orman yürüyüşüyle Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan 20 askerimiz, geçmişten günümüze şehit olan öğretmenleri ve Gazze’de katledilen kadınları andı. Etkinliğe çok sayıda öğretmen ve yönetici katıldı.

"Sultangazi’nin saklı cenneti" olarak nitelendirilen doğal alanda gerçekleşen etkinlik, havadan görüntülenerek katılımcıların doğayla bütünleştiği anları kayıt altına aldı.

Necati Tekbaş'ın açıklamaları

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, yürüyüşün iki temel amaca hizmet ettiğini belirterek basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

"Bu yürüyüşümüzü birincisi, hem yakın zamanda vermiş olduğumuz 20 şehidimize, hem şehit olan öğretmenlerimize ve bu vatanı bize yurt olarak bırakan tüm şehitlerimiz için gerçekleştirdik. İkincisi ise, Sultangazi’de her ay Gazze için bir etkinlik düzenliyoruz. Bu ayki temamız da Gazze’de anne olmak, kadın olmak. Gazze’de katledilen bütün kadınları hayırla yad ediyoruz. Bu etkinliğimizi masum insanlara atfetmiş olduk. Biz doğanın bir parçasıyız, doğadan ayrılmamamız gerekiyor. Aslında bir yönüyle de yeni maarif yönetiminden doğayla, hayat ile müfredat arasında bir bağ kurmak. Bugün de burada tabiatla bütünleşerek ait olmamız gereken yerde bir etkinlik yapmış olduk"

SULTANGAZİ'DE ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ: ŞEHİTLER VE GAZZE DE Kİ KADINLAR...

SULTANGAZİ'DE ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ: ŞEHİTLER VE GAZZE DE Kİ KADINLAR UNUTULMADI

SULTANGAZİ'DE ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ: ŞEHİTLER VE GAZZE DE Kİ KADINLAR...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emre Çalışkan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
2
DTO Başkanı Uğur Erdoğan: Öğretmenler Türkiye’nin Geleceğini İnşa Eden Mimarlar
3
Depremde 92 Öğrencisini Kaybeden Öğretmen Metin Acıpayam Anlattı
4
Kitap Kaşifleri Kulübü Salih Yıldız Ortaokulu'nda Okuma Kültürü Yaratıyor
5
Sivas'ta Görme Engelli Öğretmenler: Göz Teması Olmasa da Gönül Bağıyla Eğitiyorlar
6
Sultangazi'de Öğretmenler Günü Yürüyüşü: Şehitler ve Gazze'deki Kadınlar Anıldı
7
Yozgat'ta 3 Müzik Öğretmeni Polifonik Çok Sesli Çocuk Korosu'nu Kurdu

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor