Sultangazi'de Öğretmenler Günü Yürüyüşü: Şehitler ve Gazze'deki Kadınlar Anıldı

Sultangazi'de anlamlı Öğretmenler Günü yürüyüşü

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yaklaşan Öğretmenler Günü öncesinde düzenlediği orman yürüyüşüyle Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan 20 askerimiz, geçmişten günümüze şehit olan öğretmenleri ve Gazze’de katledilen kadınları andı. Etkinliğe çok sayıda öğretmen ve yönetici katıldı.

"Sultangazi’nin saklı cenneti" olarak nitelendirilen doğal alanda gerçekleşen etkinlik, havadan görüntülenerek katılımcıların doğayla bütünleştiği anları kayıt altına aldı.

Necati Tekbaş'ın açıklamaları

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, yürüyüşün iki temel amaca hizmet ettiğini belirterek basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

"Bu yürüyüşümüzü birincisi, hem yakın zamanda vermiş olduğumuz 20 şehidimize, hem şehit olan öğretmenlerimize ve bu vatanı bize yurt olarak bırakan tüm şehitlerimiz için gerçekleştirdik. İkincisi ise, Sultangazi’de her ay Gazze için bir etkinlik düzenliyoruz. Bu ayki temamız da Gazze’de anne olmak, kadın olmak. Gazze’de katledilen bütün kadınları hayırla yad ediyoruz. Bu etkinliğimizi masum insanlara atfetmiş olduk. Biz doğanın bir parçasıyız, doğadan ayrılmamamız gerekiyor. Aslında bir yönüyle de yeni maarif yönetiminden doğayla, hayat ile müfredat arasında bir bağ kurmak. Bugün de burada tabiatla bütünleşerek ait olmamız gereken yerde bir etkinlik yapmış olduk"

