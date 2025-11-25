Tarsus’ta 25 Kasım: KADES Eğitimi ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık

Tarsus Belediyesi’nden 25 Kasım’da KADES Eğitimi ve Farkındalık Programı

Mersin’in Tarsus Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında personeline yönelik kapsamlı bir farkındalık programı düzenledi. Etkinlikle hem kurum içinde bilinç artırıldı hem de toplumda dayanışma mesajı verildi.

Meclis salonunda gerçekleştirilen programda, emniyet birimleri tarafından personele KADES eğitimi verildi. Eğitimin ardından tüm personelin telefonlarına KADES uygulaması yüklendi; böylece muhtemel acil durumlara hızlı müdahale bilinci güçlendirildi.

Program kapsamında hazırlanan pano üzerine personelin turuncu el izleri yerleştirilerek şiddete karşı ortak duruş, sembolik ve etkili bir şekilde ifade edildi.

Tarsus Belediyesi yetkilileri, kurumun kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını yıl boyunca eğitimler, farkındalık etkinlikleri ve sosyal destek projeleriyle sürdüreceğini vurguladı.

Başkan Ali Boltaç: "Şiddetin her türlüsünün karşısında cesaretle durmaya devam edeceğiz"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Kadına yönelik şiddet, yalnızca bir istatistik ya da haber başlığı değildir; her biri bir hayatın, bir ailenin, bir geleceğin yok oluşudur. Bizler, bir kadının daha zarar görmemesi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları almaya kararlıyız. Tarsus Belediyesi olarak kadınların yaşam hakkını savunmaya, dayanışmayı büyütmeye ve şiddetin her türlüsünün karşısında cesaretle durmaya devam edeceğiz".

TARSUS BELEDİYESİ, ‘25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ’ KAPSAMINDA PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM VE ETKİNLİKLER DÜZENLEYEREK ŞİDDETE KARŞI BİR FARKINDALIK OLUŞTURDU.