Tarsus Üniversitesi Öğrencileri Mercan Bilim Merkezi’nde İklim ve Uzayla Buluştu

Tarsus Üniversitesi’nden 120 öğrenci, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde iklim, çevre ve uzay temalı seminerler ve planetaryum gösterimiyle bilimle buluştu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:15
Tarsus Üniversitesi Öğrencileri Mercan Bilim Merkezi'nde İklim ve Uzayla Buluştu

Tarsus Üniversitesi öğrencileri Mercan Bilim Merkezi’nde bilim dolu bir gün geçirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni ziyaret eden Tarsus Üniversitesi öğrencileri, seminerler ve planetaryum gösterimiyle iklim, çevre ve uzay temalı yoğun bir programı deneyimledi. Merkez, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Farklı bölümlerden katılan 120 öğrenci, merkezdeki deney düzeneklerini inceleyip uygulamalı bilgilere ulaştı. Ziyaret kapsamında düzenlenen iki ayrı seminer ve planetaryum gösterimi öğrencilerin ilgisini çekti.

Seminerler

Sercan Tekin tarafından verilen ve 'Isınan Dünya: Küresel İklim Değişikliğinin Nedenleri ve Sonuçları' başlıklı sunumda, küresel iklim değişikliğinin güncel etkileri ile çözüm yolları ele alındı. Seminerde ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı.

Astronom Merve Oylum ise 'Multidisipliner Bir Alan: Uzay' başlıklı sunumuyla öğrencilere uzay çalışmalarının çok disiplinli yapısını anlattı. Oylum, katılımcıların kendi bölümleriyle astronomi arasında bağ kurmalarına yardımcı olurken, uzay teknolojilerine yönelik farkındalığın artırılmasının önemini vurguladı.

Planetaryum ve merkez yetkilisinin açıklaması

Program, öğrencilerin planetaryum gösterimiyle uzay ve evren konularında görsel bir deneyim yaşamasıyla son buldu.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, merkezin tematik yapısıyla öğrencilere çeşitli deneyimler sunduğunu belirterek, "Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim merkezi olarak kendi bünyemizde ve öğretmenlerimizle yaptığımız ilk seminerimizdi. Öğrencilere hem iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçlarından hem de dünyaya etkilerinden bahsettik. Daha sonra astronominin aslında onların bölümüne uzak olmadığını, kendi bölümleriyle ilişkili olduğunu anlattık. Akabinde de planetaryumumuzda bir film gösterimine aldık" dedi.

Ezici, merkezin anaokulundan üniversiteye kadar her düzeydeki öğrencilere açık olduğunu ve son dönemde lise ile üniversitelerden gelen taleplerin arttığını belirterek, tüm öğrencilere Mercan Bilim Merkezi’ni ziyaret etmeleri çağrısında bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

