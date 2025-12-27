Tarsus Üniversitesi Öğrencileri Mercan Bilim Merkezi’nde İklim ve Uzayla Buluştu

Tarsus Üniversitesi öğrencileri Mercan Bilim Merkezi’nde bilim dolu bir gün geçirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni ziyaret eden Tarsus Üniversitesi öğrencileri, seminerler ve planetaryum gösterimiyle iklim, çevre ve uzay temalı yoğun bir programı deneyimledi. Merkez, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Farklı bölümlerden katılan 120 öğrenci, merkezdeki deney düzeneklerini inceleyip uygulamalı bilgilere ulaştı. Ziyaret kapsamında düzenlenen iki ayrı seminer ve planetaryum gösterimi öğrencilerin ilgisini çekti.

Seminerler

Sercan Tekin tarafından verilen ve 'Isınan Dünya: Küresel İklim Değişikliğinin Nedenleri ve Sonuçları' başlıklı sunumda, küresel iklim değişikliğinin güncel etkileri ile çözüm yolları ele alındı. Seminerde ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı.

Astronom Merve Oylum ise 'Multidisipliner Bir Alan: Uzay' başlıklı sunumuyla öğrencilere uzay çalışmalarının çok disiplinli yapısını anlattı. Oylum, katılımcıların kendi bölümleriyle astronomi arasında bağ kurmalarına yardımcı olurken, uzay teknolojilerine yönelik farkındalığın artırılmasının önemini vurguladı.

Planetaryum ve merkez yetkilisinin açıklaması

Program, öğrencilerin planetaryum gösterimiyle uzay ve evren konularında görsel bir deneyim yaşamasıyla son buldu.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, merkezin tematik yapısıyla öğrencilere çeşitli deneyimler sunduğunu belirterek, "Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim merkezi olarak kendi bünyemizde ve öğretmenlerimizle yaptığımız ilk seminerimizdi. Öğrencilere hem iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçlarından hem de dünyaya etkilerinden bahsettik. Daha sonra astronominin aslında onların bölümüne uzak olmadığını, kendi bölümleriyle ilişkili olduğunu anlattık. Akabinde de planetaryumumuzda bir film gösterimine aldık" dedi.

Ezici, merkezin anaokulundan üniversiteye kadar her düzeydeki öğrencilere açık olduğunu ve son dönemde lise ile üniversitelerden gelen taleplerin arttığını belirterek, tüm öğrencilere Mercan Bilim Merkezi’ni ziyaret etmeleri çağrısında bulundu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI MERCAN 100. YIL İKLİM VE ÇEVRE BİLİM MERKEZİ’Nİ ZİYARET EDEN TARSUS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, SEMİNERLER VE PLANETARYUM GÖSTERİMİYLE İKLİM, ÇEVRE VE UZAY TEMALI BİLİM DOLU BİR GÜN YAŞADI.