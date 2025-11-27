Tavşanlı'da 5. Sınıf Öğrencileri Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi'nde Kitaplarla Buluştu

Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek okuma alışkanlıklarını pekiştirdi ve kütüphane kullanımı hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:31
Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Kütüphane Ziyaretinde

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, okuma alışkanlıklarını güçlendirmek ve kütüphane kültürünü benimsemek amacıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Zengin İçerik ve Sessiz Ortamda Okuma Keyfi

Okul öğretmenleri rehberliğinde kütüphaneye gelen öğrenciler, kütüphanenin zengin içeriğini görünce büyük heyecan yaşadı. Sessiz ve huzurlu bir ortamda kendilerine ayrılan bölümlerde diledikleri kitapları seçen 5. sınıf öğrencileri, uzun süre kitap okuyarak keyifli vakit geçirdi. Okudukları hikâye, roman ve bilgi kitaplarıyla hem derslerine destek sağladılar hem de genel kültürlerini artırdılar.

Uygulamalı Kütüphane Eğitimi ve Ödünç Alma Bilgileri

Ziyaret sırasında minik okurlar, kütüphanenin nasıl kullanılacağına dair uygulamalı bilgiler de edindi. Etkinlikte öne çıkan anlardan biri, öğrencilerin Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Meşe ile buluşması oldu. Müdür Meşe, öğrencilere kütüphanenin işleyişi, üyelik şartları ve kitap ödünç alma süreçleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Mehmet Meşe ayrıca öğrencilere okumanın önemi, doğru kitap seçimi ve kütüphanenin sunduğu diğer imkânlar konusunda tavsiyelerde bulundu; böylece öğrenciler kitapların dünyasında keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadı.

