Tavşanlı'da 'Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğraf Sergisi' Açıldı

Açılış töreni ve katılımcılar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Çanakkale Zaferi'nin manevi mirasını yaşatmak ve destanın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı işbirliğiyle hazırlanan Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğraf Sergisi törenle açıldı.

Serginin açılış programına Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, okul müdürleri ile şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri katıldı. Okul Müdürü Esra Bayram açılış konuşmasında katılımcılara teşekkür etti; Ebru Unutmazer ise serginin hazırlanış amacı hakkında bilgi vererek emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Serginin içeriği ve duygusal anlar

Sergide, Çanakkale Savaşı’ndan günümüze ulaşan orijinal fotoğraflar ve savaş objeleri ziyaretçilere sunuldu. Programın en duygusal anı, öğrencilerin cephedeki askerlerin ailelerine gönderdikleri mektupları seslendirmesi oldu; mektupların okunması sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, serginin Çanakkale’nin kahramanlık destanını genç kuşaklara aktarmada büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sergi ziyareti ve kapanış

Program sonunda katılımcılar, okul lobisine kurulan temsili Çanakkale Şehitliği'ne karanfil bırakarak şehitleri andı. Etkinlik, misafirlere yapılan ikramlarla sona erdi.

Sergi bir hafta boyunca açık kalacak ve hafta sonuna kadar okulu ziyaret eden tüm vatandaşların erişimine açık olacak.

