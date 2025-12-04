Tavşanlı'da İşitme ve Görme Engelli Öğrenciler Kur’an Tilavetiyle Gönülleri Fethetti

Tavşanlı’da engelliler farkındalık etkinliği duygulandırdı

3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü programında Kur’an tilaveti ve ilahiler

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen program, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik, Tavşanlı İlçe Müftülüğü tarafından organize edildi.

Program, Tavşanlı Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi ve vatandaşların yoğun ilgisiyle salon hınca hınç doldu. Açılışta coşkuyla okunan İstiklal Marşının ardından kürsüye çıkan Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Etkinlikte yer alan gösteriler büyük beğeni topladı. Arslanbey İşitme ve Görme Engelliler Kur’an Kursu öğrencileri, görme engelli öğrencilerin Braille alfabesiyle hazırlanan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve işitme engelli öğrencilerin işaret diliyle sunduğu ilahilerle salonda duygusal anlar yaşandı.

Programa Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Belediye Başkan Vekili Aziz Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Bayar ve İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen dahil olmak üzere çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Görme engelli öğrenciler tarafından okunan şiirler ve gösterilen işaret dili performansları, protokol ve izleyiciler arasında yoğun duygulanma ve takdirle karşılandı. Program boyunca yapılan sunumlar, tüm engelli bireylerin etkinlikte aktif biçimde yer almasını sağladı.

İŞİTME VE GÖRME ENGELLİLERİN KUR'ANI KERİM OKUMASI