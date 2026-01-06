Tavşanlı'da Meslekî Eğitim Değerlendi: Okul-Sanayi İşbirliği ve 24 Sınıflı Yeni Bina

Tavşanlı'da "Meslekî Eğitim Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Tavşanlı ilçesinde, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ile birlikte, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Meslekî Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler

Toplantıda Tavşanlı'daki meslekî ve teknik eğitim çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı. Okullarda yürütülen üretim faaliyetleri, döner sermaye kapsamında yapılan imalatlar, kamu kurumlarına sunulan hizmetler ile hibe ve proje destekleriyle kazandırılan teknolojik altyapılar değerlendirildi.

Mustafa Yılmaz, meslekî eğitimin sadece üretime dayalı olmaması gerektiğini; bunun yerine katma değeri yüksek, yenilikçi ve sürdürülebilir bir anlayışla ele alınmasının önemini vurguladı. Yılmaz, okul-sanayi iş birliklerinin stratejik önemine dikkat çekti ve öğrencilerin sektörle erken yaşta buluşturulmasının ile öğretmenlerin sanayi ile daha güçlü etkileşim kurmasının eğitim niteliğini artıracağını belirtti.

Stratejik planlama ve proje odaklı yaklaşım

Toplantıda meslek liselerinin proje temelli desteklenmesi, firmalarla eşleştirmelerin artırılması, Ar-Ge odaklı çalışmaların yaygınlaştırılması ve öğrencilerin meslekî becerilerinin uygulama alanlarıyla güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alındı. Sektör ihtiyaçları doğrultusunda alan ve dal bazlı planlamaların meslekî eğitimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Ayrıca ulusal ve uluslararası projeler kapsamında öğrencilerin yurt dışı staj ve hareketlilik programlarına katılımının meslekî gelişime katkı sunduğu, bu süreçlerin deneyim paylaşımı ve iyi uygulama örnekleriyle desteklenmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Okul ziyareti ve sergi

Toplantı sonrasında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında; Tavşanlı Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yapımı tamamlanan 24 sınıflı yeni okul binası ve okul atölyeleri gezildi. Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve protokol üyeleri, eğitim ortamlarını yerinde inceleyerek okul yönetiminden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında protokol üyeleri öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, öğrencilerin tasarlayıp ürettikleri çalışmaları inceledi. Öğrenciler yürüttükleri uygulamalar ve projeler hakkında bilgi verirken, sergilenen çalışmalar katılımcıların ilgisini çekti.

Katılımcılar

Toplantıya; Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Akpınar, Muhittin Uz ve Mehmet Özer, Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkâğnıcı, Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ali Sezer ile Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Murat Şahin katıldı.

Karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

MESLEKÎ EĞİTİM TAVŞANLI'DA MASAYA YATIRILDI