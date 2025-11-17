TOGÜ'de 17. İslam Hukuku Toplantısı Yağıbasan Medresesi'nde sona erdi

TOGÜ ev sahipliğinde düzenlenen 17. İslam Hukuku Toplantısı, Yağıbasan Medresesi'ndeki değerlendirme oturumu ile sona erdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 10:59
TOGÜ'de 17. İslam Hukuku Toplantısı Yağıbasan Medresesi'nde sona erdi

TOGÜ'de 17. İslam Hukuku Anabilim Dalı Akademisyenleri Koordinasyon Toplantısı sona erdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ev sahipliğinde üç gün süren 17. İslam Hukuku Anabilim Dalı Akademisyenleri Koordinasyon Toplantısı, tarihî Yağıbasan Medresesinde yapılan değerlendirme oturumu ile tamamlandı.

Program ve mekanlar

Toplantı, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenleri bir araya getirerek, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi ile tarihî Yağıbasan Medresesinde düzenlenen oturumlarla üç gün boyunca sürdü. Son değerlendirme oturumu Yağıbasan Medresesi'nin tarihî atmosferinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve açılış değerlendirmesi

Değerlendirme oturumuna TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, rektör yardımcıları ve çok sayıda akademisyen katıldı. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, toplantıların akademik birikimi güçlendirdiğini ve alanın güncel meselelerine yeni bakış açıları kazandırdığını vurguladı.

Oturumlar ve tartışma başlıkları

Toplantının ilk iki oturumu TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. İlk oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Ferhat Koca üstlendi; konuşmacı olarak Prof. Dr. Saffet Köse yer aldı. İkinci oturumun moderatörü Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay idi ve konuşmacı Prof. Dr. Mürteza Bedir oldu.

Programın ikinci günü, tarihî Sulusokak Yağıbasan Medresesinde sürdü. Prof. Dr. Nihat Dalgın moderatörlüğündeki oturumda konuşmacı Prof. Dr. Hacı Yunus Apaydın yer aldı. Günün son oturumu Prof. Dr. Yusuf Temür moderatörlüğünde gerçekleştirildi; konuşmacı Prof. Dr. Yasin Kurban, müzakereciler ise Prof. Dr. Ahmet Akman ve Prof. Dr. Talip Türcan oldu.

Konuşmacılar, "Ailemize ne oldu?", "Fıkıh tarihi araştırmaları günümüze ne söyler?", "Fıkıh-ahlak ilişkisi" ve "Mecelle ve günümüz hukukundaki yansımaları" başlıklarını ele aldı.

Kapanış

Program, değerlendirme oturumunun ardından katılımcılara sunulan teşekkür belgeleri ile sona erdi.

