TOGÜ’lü Prof. Dr. İsmet Türkmen Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Üyesi Seçildi

Üniversitenin ulusal bilimsel görünürlüğünde güçlenme

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Türkmen, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu asil üyeliğine seçildi.

Atatürk Araştırma Merkezi, Cumhuriyet tarihi, Atatürk ilkeleri ve devrimleri üzerine yürütülen çalışmalara yön veren en üst akademik kurullardan biri olarak ülkenin tarih, kültür ve düşünce hayatında önemli bir konuma sahiptir.

Prof. Dr. Türkmen’in bu ulusal görevine seçilmesi, hem kişisel akademik birikiminin hem de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin bilimsel üretim kapasitesinin Türkiye çapında görünürlüğünü artıran önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu, ülkenin kültürel ve tarihi hafızasına yönelik çalışmalara bilimsel rehberlik eden üst düzey bir kurul olarak biliniyor. Bu atama, üniversitenin ulusal alandaki etkinliğini pekiştirecek nitelikte görülüyor.

TOKAT (İHA) - TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. İSMET TÜRKMEN’İN ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLİM KURULU ASLI ÜYELİĞİNE SEÇİLMESİ ÜNİVERSİTENİN ULUSAL BİLİMSEL GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ GÜÇLENDİREN ÖNEMLİ BİR ADIM OLDU.