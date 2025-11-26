TOGÜ Spor Şenliği: Öğrenciler Kampüste Buluştu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde gerçekleştirilen TOGÜ Spor Şenliği, çok sayıda branşta turnuva ve doğa yürüyüşüyle kampüse canlılık getirdi. Final 2 Aralık 2025'te.

TOGÜ Spor Şenliği Kampüse Renk Kattı

Şenlik ve Organizasyon

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde düzenlenen TOGÜ Spor Şenliği, TOGÜ Spor Dostu Kampüs Koordinatörlüğü tarafından yoğun katılımla hayata geçirildi. Etkinlik, üniversite genelinde spor kültürünü güçlendirmeyi hedefleyerek büyük bir heyecanla devam ediyor.

Branşlar ve Etkinlikler

Şenlik kapsamında; futbol, basketbol, voleybol, kort tenisi, masa tenisi, bocce, dart, okçuluk, korfbol ve bilek güreşi gibi farklı branşlarda turnuvalar düzenleniyor. Ayrıca öğrencilere ve personele yönelik düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği de programda yer alıyor.

Yer, Katılım ve Atmosfer

Tüm müsabakalar TOGÜ Spor Salonu, TOGÜ Stadyumu ve kapalı kort sahalarında gerçekleştiriliyor. Fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencileri ile idari personelin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, kampüs yaşamına dinamik ve canlı bir atmosfer kazandırdı.

Takvim

TOGÜ Spor Şenliği, yapılacak final müsabakaları ile 2 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

