TOGÜ Spor Şenliği: Öğrenciler Kampüste Buluştu

TOGÜ Spor Şenliği Kampüse Renk Kattı

Şenlik ve Organizasyon

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde düzenlenen TOGÜ Spor Şenliği, TOGÜ Spor Dostu Kampüs Koordinatörlüğü tarafından yoğun katılımla hayata geçirildi. Etkinlik, üniversite genelinde spor kültürünü güçlendirmeyi hedefleyerek büyük bir heyecanla devam ediyor.

Branşlar ve Etkinlikler

Şenlik kapsamında; futbol, basketbol, voleybol, kort tenisi, masa tenisi, bocce, dart, okçuluk, korfbol ve bilek güreşi gibi farklı branşlarda turnuvalar düzenleniyor. Ayrıca öğrencilere ve personele yönelik düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği de programda yer alıyor.

Yer, Katılım ve Atmosfer

Tüm müsabakalar TOGÜ Spor Salonu, TOGÜ Stadyumu ve kapalı kort sahalarında gerçekleştiriliyor. Fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencileri ile idari personelin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, kampüs yaşamına dinamik ve canlı bir atmosfer kazandırdı.

Takvim

TOGÜ Spor Şenliği, yapılacak final müsabakaları ile 2 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

TOKAT (İHA) - TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) SPOR ŞENLİĞİ, FARKLI BRANŞLARDAKİ TURNUVALAR VE YOĞUN KATILIMLA KAMPÜSE HAREKETLİ VE ENERJİK BİR ATMOSFER KAZANDIRDI.