TOGÜ, UGTAS-2025 ile Türk Dünyası Gençliğini Tarımda Buluşturdu

TOGÜ ev sahipliğinde UGTAS-2025 başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ev sahipliğinde başlayan Uluslararası Türk Dünyası Gençlik Tarım Sempozyumu (UGTAS-2025), Türk dünyası gençlerini tarım alanında bilimsel iş birliği ve ortak kültürel bilinç etrafında bir araya getirdi. Sempozyum açılış programıyla katılımcılara seslendi.

Açılışta kültürel gösterilerle coşku

Açılış konuşmalarından önce öğrenciler, Türk Dünyası'na ait kültürel danslar ve müziklerden oluşan bir gösteri sundu. Renkli performanslar, sempozyuma hem kültürel zenginlik hem de coşkulu bir atmosfer kazandırdı.

Sempozyum başkanı Prof. Dr. Turgut Atay'ın mesajı

Sempozyum başkanı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Turgut Atay, açılış konuşmasında sempozyumun önemine dikkat çekti. Atay, Tarım Lisesinin üniversitenin modern altyapısından yararlandığını ve akademik personelin katkısıyla güçlü bir eğitim modeli sunduğunu belirtti. Atay; "Tarım alanındaki güncel gelişmelerin ele alınacağı bu sempozyumun, coğrafyalar farklı olsa da gönül birliği taşıyan Türk dünyası ile ülkemiz arasında ortak bir kültürel ve bilimsel bilinç oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

Tarımın geleceğe dönük stratejik rolü

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Cebeci ise tarımın insanlık tarihi boyunca üstlendiği hayati rolü hatırlattı. Cebeci; "Tarım; beslenmeden istihdama, kırsal kalkınmadan göçün dengelenmesine kadar birçok kritik görevi üstlenmiştir. Artan nüfusla birlikte gıda ihtiyacının geleneksel yöntemlerle karşılanması her geçen gün zorlaşmaktadır. Tarım artık yalnızca geçmişimizin bir geleneği değil, geleceğimizin stratejik bir alanıdır. Sensörler, algoritmalar ve veriye dayalı karar mekanizmalarıyla tarım tamamen yeni bir anlayışa doğru evrilmektedir" şeklinde konuştu.

Bilimsel etkileşim ve genç araştırıcıların görünürlüğü

Yüz yüze ve çevrim içi oturumlarla gerçekleştirilen UGTAS-2025, Türk dünyası gençleri arasında bilimsel iş birliğini artırmayı ve genç araştırmacıların uluslararası görünürlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor. Sempozyum, katılımcılar arasında bilgi paylaşımını ve ortak projeleri teşvik eden bir platform olarak öne çıkıyor.

