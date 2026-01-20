Tokat’ı Tanıyorum Boyama Kitabı: TOGÜ’den 5 Bin Okulöncesi Çocuğa Tarih Eğitimi

Tokat’ı Tanıyorum Boyama Kitabı Tokat’ta 5 Bin Okulöncesi Çocuğa Ulaştı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından hazırlanan ve 5 bin adet basılan "Tokat’ı Tanıyorum Boyama Kitabı", kent merkezindeki tarihî yapıların okulöncesi çocuklara eğlenceli ve öğretici bir yöntemle tanıtılmasını sağladı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz: Toplumsal katkıyı öncelikli bir sorumluluk olarak görüyoruz

Projenin imtiyaz sahipliğini üstlenen Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Üniversiteler yalnızca bilim üreten kurumlar değil, aynı zamanda bulundukları kentin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan yapılardır. "Tokat’ı Tanıyorum Boyama Kitabı" projesiyle, çocuklarımızın yaşadıkları şehrin tarihî ve kültürel mirasını erken yaşta tanımalarını amaçladık. Bu tür projeleri, üniversitemizin toplumsal katkı vizyonunun önemli bir parçası olarak görüyor ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Tarihî yapılar eğlenceli bir anlatımla sunuldu

TOGÜ bünyesinde yürütülen çalışmada kent merkezinde bulunan tarihî ve mimari yapılar illüstrasyon tekniğiyle görselleştirildi. Çocukların aktif katılımını teşvik eden bu görseller, boyanarak tamamlanacak şekilde tasarlandı. Her bir yapı, kısa ve sade bilgilendirici metinlerle desteklenerek çocukların hem Tokat’ın tarihî ve kültürel dokusunu tanımaları hem de öğrenirken eğlenmeleri hedeflendi.

"Tokcan" karakteriyle öğrenme süreci güçlendirildi

Boyama kitabında, çocukların ilgisini canlı tutmak ve anlatımı güçlendirmek amacıyla "Tokcan" isimli özgün bir karaktere de yer verildi. Tokcan karakteri aracılığıyla tarihî mekânlar çocuklara hikâye diliyle tanıtılırken, kitabın pedagojik yönü güçlendirildi. Bu yaklaşım sayesinde çocukların yerel kültürle daha güçlü bir bağ kurmaları ve öğrenme sürecine aktif olarak katılmaları amaçlandı.

Okulöncesi çocuklara ulaştı

Kitap, Tokat’ta Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren okulöncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören çocuklara dağıtılmak üzere hazırlandı. Toplam 5 bin adet basılan boyama kitabı, çocuklarla buluşturularak projenin sahadaki uygulama süreci tamamlandı. Bu yönüyle çalışma, üniversite-kamu iş birliğinin somut bir örneğini oluşturdu.

