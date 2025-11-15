TÜBİTAK Destekli 'Yayın Etiği ve Yapay Zeka' Eğitimi Başlıyor

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erkam Temir yürütücülüğünde gerçekleştirilecek TÜBİTAK destekli "Yayın Etiği Çerçevesinde Yapay Zeka Tabanlı Dil Modellerinin Kullanımı" eğitimi ile akademik dünyada hızla artan yapay zeka kullanımının doğurduğu etik ve hukuki sorunlara karşı kapsamlı bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Eğitim Detayları

Programa ilişkin proje, 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme programı kapsamında destekleniyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Eğitim, 19-20 Ocak 2026 tarihlerinde çevrimiçi ve ücretsiz olarak düzenlenecek. Türkiye genelindeki lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler, Kastamonu Üniversitesi’nin resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

İçerik ve Amaç

Eğitim programı; yayın etiğinin temel ilkelerinden intihalin hukuki boyutuna, COPE ve ICMJE gibi uluslararası standartlara, benzerlik yazılımlarının sınırlarına, yapay zeka ile üretilmiş metinlerin tespitine ve etik beyan yükümlülüğüne kadar geniş bir içerik sunuyor. Amaç, katılımcılarda hem teknik hem de etik ve hukuki açıdan güçlü bir farkındalık oluşturmak.

Yürütücünün Değerlendirmesi

Eğitimle ilgili bilgi veren Temir, özellikle lisansüstü tezlerde ve akademik yayınlarda intihal, uydurma kaynak, gizli yapay zeka kullanımı ve yazar sorumluluğu ihlallerinin sıkça gündeme geldiğini belirterek, "Yayın etiği ihlalleri, özellikle intihal, Türkiye’de olduğu gibi dünya genelinde de büyük bir yapısal sorun. Bu ihlaller yalnızca ahlaki zaaflardan değil, ciddi bir bilgi ve farkındalık eksikliğinden besleniyor. Yapay zeka araçları mevcut tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor; düşük benzerlik oranıyla özgün görünen fakat araştırmacının entelektüel katkısını yansıtmayan metinler, etik ihlalleri giderek görünmez kılarak bilimsel güveni zayıflatıyor" dedi.

Temir, yapay zekanın sorunu büyütmesinin temel gerekçelerinden birinin özgünlük yanılsaması olduğunu belirterek, pek çok öğrencinin ve araştırmacının yapay zeka tarafından üretilmiş metni kendi fikrî katkısı olarak sunma hatasına düştüğünü ifade etti. Bu durumun, bilginin üretim biçimini ve bilimsel güvenilirliği doğrudan tehdit eden yapısal bir probleme dönüştüğü vurgulandı.

Temir ayrıca, "Bu destek, yapay zeka çağında akademik etiğin ulusal ölçekte güçlendirilmesi gerektiğinin açık bir göstergesi. Etik farkındalığın artırılması yalnızca bireysel bir sorumluluk değil; aynı zamanda bilim politikalarının temel bir parçasıdır" diyerek TÜBİTAK desteğinin önemine dikkat çekti.

Beklenen Kazanımlar

Temir, eğitimden beklenen çıktıların teknik becerilerle sınırlı olmadığını vurgulayarak programın katılımcılara yayın etiği, akademik dürüstlük, şeffaflık, yazar sorumluluğu, metodolojik uyum, fikrî mülkiyet bilinci ve hukuki sorumluluk konularında güçlü bir donanım kazandıracağını belirtti ve ekledi: "Bu proje yalnızca yapay zeka araçlarının akademik kullanımını öğretmek için değil; bilimsel çalışmanın özünü oluşturan etik tutumu, sorumluluk bilincini ve bilimsel dürüstlüğü güçlendirmek için tasarlandı".

Detaylı bilgi ve başvuru için ilgililer, Kastamonu Üniversitesi resmi web sitesini takip edebilir.

