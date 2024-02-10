"Türkiye’nin Yüz Akı 100 Eseri" albümü dijital ortamda yayınlandı! İşte Türkiye’nin son 100 yılda elde ettiği başarı ve değerler

Türkiye’nin son 100 yılda elde ettiği başarı ve değerleri gösteren “Türkiye Yüzyılı’nın Yüz Akı 100 Eseri” adlı albüm, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dijital ortamda yayınlandı. Albüm, öğrencilere ilham kaynağı olması ve vizyonlarını geliştirmesi için seçilen çalışmaların özetleri ve dijital içeriklerden oluşuyor. Albümde, Türkiye’nin başarılarını temsil eden büyük ve özgün projeler yer alıyor. Peki, bu projeler nelerdir, albümün amacı nedir? İşte haberimizin detayları…

"Türkiye’nin Yüz Akı 100 Eseri" albümü dijital ortamda yayınlandı! İşte Türkiye’nin son 100 yılda elde ettiği başarı ve değerler
Yayın Tarihi:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin son 100 yılda elde ettiği başarı ve değerleri gösteren “Türkiye Yüzyılı’nın Yüz Akı 100 Eseri” adlı albümü dijital platformda yayınladı. Albüm, öğrencilere ilham kaynağı olması ve vizyonlarını geliştirmesi için seçilen çalışmaların özetleri ve dijital içeriklerden oluşuyor.

ALBÜMÜN AMACI NEDİR?

Albümün amacı, Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin bu zamana kadarki birikim ve kazanımlarını milletin hafızasında canlı tutmak ve inancın başarıya dönüşme öyküsünün hatırasını yaşatmaktır. Bu doğrultuda, dünyada ses getiren çalışmaların görünürlüğünü artırmak, öğretmenlere ilham vermek, öğrencilere yeni fikirler kazandırmak ve iyi uygulama örneklerini artırmak üzere seçilen çalışma özetleri ile bunlara ait dijital içeriklerin yer aldığı “Türkiye Yüzyılı’nın Yüz Akı 100 Eseri” albümü hazırlandı. Albüm, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından geliştirilen Millî Eğitim Bakanlığının Yüzüncü Yıl Galerisi’nde yayınlandı.

Türkiye’nin Yüz Akı 100 Eseri

ALBÜMDE HANGİ ESERLER YER ALIYOR?

Albümde, Türkiye’nin başarılarını temsil eden TOGG, Milli Muharip Uçağı, TCG Anadolu Gemisi, İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, insansız hava aracı, milli tank, millet bahçeleri projesi, şehir hastaneleri gibi büyük ve özgün projeler yer alıyor. Bu projeler, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, milli teknolojiden savunma sanayisine ve otomotive kadar her alanda elde edilen başarıları gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hayata geçirilen bu projelere emek veren ve katkılarını esirgemeyen herkese teşekkürlerini ileten Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, albümün sunuş kısmında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin farklı sektörlerinden ve coğrafyalarından iyi uygulama örneklerinin yer aldığı bu çalışmanın amacı, öğretmenlerimize ilham vermek, öğrencilerimize yeni fikirler kazandırmak ve iyi uygulama örneklerini artırmaktır. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, milli teknolojiden savunma sanayisine ve otomotive kadar her alanda elde edilen başarılar gurur vericidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hayata geçirilen övünç kaynağı bu projelere emek veren ve katkılarını esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Türkiye’nin Yüz Akı 100 Eseri albümü

Albüm, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan birçok dijital içeriğin yer aldığı Yüzüncü Yıl Galerisi’nin bir parçasıdır. Yüzüncü Yıl Galerisi, Cumhuriyet’in 100. yılına kadar devam edecek olan bir dijital sergidir. Bu sergide, Türkiye’nin tarihi, kültürü, sanatı, sporu, bilimi, teknolojisi, eğitimi, sağlığı, ekonomisi, sosyal hayatı, doğası ve coğrafyası gibi pek çok alanda elde ettiği başarılar ve değerler sergilenecektir. Bu sergi, öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve tüm vatandaşların ziyaretine açıktır.

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