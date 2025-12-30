DOLAR
TUSAŞ ve YÖK'ten Lisansüstü Eğitim Protokolü: Kurum İçi Eğitimler Kredilendirilecek

YÖK ile TUSAŞ arasında imzalanan protokolle kurum içi mühendislik eğitimleri yüksek lisans ve doktora programlarında kredilendirilebilecek.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:45
TUSAŞ ve YÖK'ten Lisansüstü Eğitim Protokolü: Kurum İçi Eğitimler Kredilendirilecek

TUSAŞ ve YÖK Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü İmzaladı

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Türkiye Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) arasında "Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı. Törene Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, YÖK Başkanı Erol Özvar, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve davetliler katıldı.

Protokolün Kapsamı

Protokol kapsamında TUSAŞ çalışanlarının aldıkları kurum içi eğitimler, yüksek lisans ve doktora programlarında sayılabilecek. Ayrıca TUSAŞ bünyesinde gerçekleştirilecek kurum içi mühendislik eğitimleri, yükseköğretim mevzuatına uygun olarak YÖK ile iş birliği çerçevesinde kredili ders olarak kabul edilecek.

Kredilendirme ve Üniversite-Sanayi İş Birliği

İş birliğinin amacı, iş birliği yapılan kurumların TUSAŞ çalışanlarına lisansüstü öğrenimde kolaylık sağlaması ve teşvik etmesidir. Protokole ilk etapta katılan üniversiteler şunlardır: Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi.

TUSAŞ'ın Rolü ve İnsan Kaynağı

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'ın sadece üretim yapan bir kuruluş olmadığını vurgulayarak şirketin aynı zamanda savunma sanayisine nitelikli insan kaynağı yetiştiren bir kuruluş olduğunu belirtti. Demiroğlu, şirketin 16 bin kişiye istihdam sağladığını ve şirketin yaş ortalamasının 33 olduğunu söyledi. Çalışanların işe başlamadan önce eğitildiğini ve gençlere tecrübe kazandırma hedefinin öncelikli olduğunu ifade etti.

Stratejik Bakış ve Sektör Verileri

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, üniversite-sanayi iş birliğini uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yetkinlik ekosistemi olarak ele aldıklarını, YÖK ile stratejik düzeyde yoğun bir iş birliği yürüttüklerini belirtip nitelikli insan kaynağını sistematik ve planlı şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Görgün, savunma sanayinde 42 bini aşkın çalışanın TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, TEI, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR başta olmak üzere vakıf şirketlerinde görev yaptığını, çalışanların neredeyse tamamının lisans mezunu olduğunu ve yurtiçi lisans mezuniyet oranının %98'in üzerinde bulunduğunu aktardı. Ayrıca kuruluşlar bünyesindeki yurtdışı mezun sayılarını şu şekilde paylaştı: 252 yurtdışı lisans, 752 yurtdışı yüksek lisans ve 150 yurtdışı doktora mezunu çalışan.

YÖK'ün Değerlendirmesi

YÖK Başkanı Erol Özvar, imzalanan protokolün savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi ve üniversitelerin akademik altyapısını sektör ihtiyaçlarıyla bütünleştirmeyi amaçladığını vurguladı. Özvar, TUSAŞ bünyesinde yürütülen mesleki ve teknik eğitimlerin kredilendirilmeye açık hale gelmesi, uzman personelin öğretim kadrosunda yer alması ve tezli/tezsiz programların ortak çalışmalarla oluşturulmasının protokolün ana hedeflerinden olduğunu belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

