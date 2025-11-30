Ufest Gençlik Festivali Anadolu Üniversitesi'nde Osman Boyraz ile Sona Erdi

Ufest Gençlik Festivali Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde sona erdi

Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediği ve ulaştırma ile iletişim projelerini gençlerle buluşturmayı amaçlayan Ufest Gençlik Festivali, "Türkiye Yüzyılında Ulaştırma" konulu konferansla tamamlandı. Konferansa TC Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, Genel Sekreter Ecevit Öksüz ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Ulaştırmanın toplumsal ve kültürel yansımaları

Konferansın açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, ulaşımın teknik boyutunun ötesinde küresel, kültürel ve toplumsal bir performans olduğunu vurguladı. Erdemir, Eskişehir'in Türkiye'nin ulaşım tarihindeki öncü rolüne dikkat çekerek ulaştırma yatırımlarının şehirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşümünde belirleyici olduğunu ifade etti.

"Ulaştırma, teknik uzunluğunun ötesindeki yolculuklarda ve mekânla birlikte bulunduğu yerde en somut yansımalarından biridir." Erdemir, Türkiye'nin hızlı trenle 2009'da Eskişehir'den tanışmasının bu dönüşümün güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin jeopolitik avantajları ve ulaştırma vizyonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek Türkiye'nin ulaştırma alanında kaydettiği ilerlemeleri değerlendirildi. Boyraz, ulaştırma politikalarının yalnızca teknik yatırım değil; ekonomik, sosyal, kültürel ve stratejik dönüşümlerin merkezinde olduğunu vurguladı.

Boyraz, Türkiye'nin jeopolitik konumunun sağladığı avantajlarla küresel ticaret yollarında vazgeçilmez bir ülke haline geldiğini söyledi ve gençlerle kurulan iletişimin karşılıklı öğrenme açısından önemine dikkat çekti.

"Üç kıtanın kavşağındayız. 4 saatlik bir uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye ulaşabiliyoruz." Boyraz, uluslararası ulaştırma hatları olarak Kalkınma Yolu Projesi, Orta Koridor, Güney Koridor ve Zengezur Koridorunun stratejik önemini vurguladı. Ayrıca, rotalara ilişkin zaman farklarını şu şekilde aktardı: Ümit Burnu rotasında 45 gün, Süveyş Kanalı üzerinden yaklaşık 35 gün, Orta Koridor ile ise bu sürenin 18 güne indiğini belirtti.

Çevre odaklı altyapı ve karayolu dönüşümü

Boyraz, son 20 yılda kara yollarında yapılan yatırımların ülkenin ulaşım hızını ve güvenliğini artırdığını belirterek somut veriler paylaştı. 22 yıl önce 5,5 milyon araç ve ortalama hız 40 km iken, bugün 32 milyon araçla ortalama hız 88 km'ye yükseldi. Bu ilerlemenin, 30 bini aşan bölünmüş yol yatırımlarının sonucu olduğunu vurguladı.

İstanbul-İzmir Otoyolu örneğini veren Boyraz, daha önce 8-9 saat süren yolculuğun artık yaklaşık 3 saate indiğini, yeni OSB'lerin kurulmasında altyapı yatırımlarının etkili olduğunu söyledi. Aynı zamanda projelerin uygulanmasında çevre ve ekosisteme saygının öncelikli olduğunu belirtti; Osmangazi Köprüsü'nde kuş göç yolları, Çanakkale Köprüsü'nde rüzgâr yükü ve doğal yaşam koruma çalışmaları gibi detayların önemine dikkat çekti.

Boyraz, yap-işlet-devret modelinin kamu bütçesine yük olmadan büyük projelerin gerçekleştirilmesini sağladığını ve bu finansman yönteminin yıllar içinde kendini kanıtladığını ifade etti.

Geleceğin ulaşım teknolojileri ve gençlerin rolü

Bakan Yardımcısı Boyraz, akıllı yollar, otonom araçlar, elektrikli araç şarj altyapısı ve 5G destekli yol güvenliği sistemlerinin artık hayal olmaktan çıktığını belirtti. İstanbul ve Antalya'da akıllı yol pilot projelerinin uygulamaya geçtiğini, sürücülere anlık trafik uyarıları ve hız önerileri sunulduğunu kaydetti. Türkiye'nin otonom araç dönemine güçlü bir altyapıyla gireceğini ifade etti.

Demiryolu yatırımlarına atıfla Boyraz, Eskişehir'in hızlı tren serüvenindeki yerini hatırlattı: hızlı trenle 11 il doğrudan, 9 il dolaylı olarak birbirine bağlı. Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla demiryolu ulaşımının yeni bir seviyeye yükseleceğini söyledi. Gençlere seslenirken Boyraz, onları sadece kullanıcı değil, geleceğin mühendisleri, planlamacıları ve karar vericileri olarak tanımladı.

"Bu buluşmaları sadece bir sunum olarak değil, gençlerin fikirlerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamaya yönelik bir fırsat olarak görüyorum." Boyraz, on yıl sonra bugün konuşulan projelerin yeni haritalarını gençlerin çizeceğine inandığını belirtti.

Kapanış ve çekiliş

Festivalin sonunda düzenlenen çekilişle Doğu Ekspresi tren bileti altı öğrenciye hediye edildi. Etkinlikte Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, programa katkılarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'a teşekkür belgesi takdim etti.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN, ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM ALANINDAKİ GENİŞLEME PROJELERİNİ GENÇLERLE BULUŞTURMAYI AMAÇLAYAN UFEST GENÇLİK FESTİVALİ, "TÜRKİYE YÜZYILINDA ULAŞTIRMA" KONULU KONFERANS İLE SONA ERDİ.