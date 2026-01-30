UMDE Trabzon'da Tanıtıldı: Genel Merkez Trabzon Olacak

Türkiye'de uluslararası öğrencilere yönelik faaliyet yürüten dernekler, Uluslararası Misafir Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UMDE) çatısı altında bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocaman, federasyonun genel merkezinin de Trabzon olacağını duyurdu.

Toplantı ve katılımcılar

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen uluslararası öğrenci derneklerinin başkanları hazır bulundu. Kocaman, UMDE'nin Türkiye'de uluslararası öğrencilere yönelik faaliyet yürüten dernekleri ortak bir çatı altında buluşturmayı hedeflediğini açıkladı.

Federasyonun kurucu yapısında 11 dernek yer alıyor. Kurucu kurulda Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Malatya, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Ordu'dan derneklerin bulunduğu belirtildi.

Amaç ve çalışma ilkeleri

Kocaman, Türkiye'de yaklaşık 360 bin uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğünü hatırlatarak, federasyonun temel amacının bu öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek, mezuniyet sonrası Türkiye ile gönül bağlarını sürdürmelerini sağlamak ve öğrencilerin ülkeleri ile Türkiye arasında kalıcı dostluk ve iş birliği köprüleri kurulmasına hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Kocaman, federasyonun kuruluş ilkelerini şöyle özetledi: "Bağımsız, bağlantısız, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayış" ile hareket ettiklerini belirterek, "Taşradan merkeze doğru örgütlenen bir yapı kuruyoruz. Bu yönüyle UMDE, alışılagelmiş sivil toplum yapılanmalarının dışında bir model sunmaktadır. Siyasi ve ticari gündemimiz yok. Tamamen gönüllülük esasına dayalı bir yapı" dedi.

Federasyonun Trabzon merkezli yapılanması, yerel dernekleri merkezle buluşturarak uluslararası öğrenci desteğinde yeni bir model sunmayı amaçlıyor.

