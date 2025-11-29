Uşak'ta Kantin Çalışanlarına Hijyen Eğitimi

Tarım, Sağlık ve Milli Eğitim koordinasyonuyla düzenlendi

Uşak'ta okul kantinlerinde görev yapan işletmeci ve çalışanlara yönelik hijyen eğitimi düzenlendi. Program, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Eğitim, Uşak Gençlik Merkezi'nde geniş katılımla yapıldı ve kantin çalışanlarının yoğun ilgisi dikkat çekti. Kurum adına Gıda ve Yem Şube Müdürü Sancar Türkmen programda yer alırken, hijyen eğitimini Ziraat Mühendisi Hülya Yüksek Keleş verdi.

Eğitim kapsamında katılımcılara okul kantinlerinde uygulanması gereken hijyen kuralları, gıda güvenliği ilkeleri ve risklerin nasıl önlenebileceğine ilişkin ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Ayrıca, tüketicilerin gıdayla ilgili her türlü şikâyet ve ihbarlarını Alo 174 Gıda Hattı üzerinden iletebilecekleri hatırlatıldı.

