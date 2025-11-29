Uşak'ta Kantin Çalışanlarına Hijyen Eğitimi

Uşak'ta okul kantinlerinde görevli işletmeci ve çalışanlara, Tarım ve Orman, Sağlık ve Milli Eğitim koordinasyonuyla hijyen eğitimi verildi; Alo 174 hatırlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:52
Uşak'ta Kantin Çalışanlarına Hijyen Eğitimi

Uşak'ta Kantin Çalışanlarına Hijyen Eğitimi

Tarım, Sağlık ve Milli Eğitim koordinasyonuyla düzenlendi

Uşak'ta okul kantinlerinde görev yapan işletmeci ve çalışanlara yönelik hijyen eğitimi düzenlendi. Program, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Eğitim, Uşak Gençlik Merkezi'nde geniş katılımla yapıldı ve kantin çalışanlarının yoğun ilgisi dikkat çekti. Kurum adına Gıda ve Yem Şube Müdürü Sancar Türkmen programda yer alırken, hijyen eğitimini Ziraat Mühendisi Hülya Yüksek Keleş verdi.

Eğitim kapsamında katılımcılara okul kantinlerinde uygulanması gereken hijyen kuralları, gıda güvenliği ilkeleri ve risklerin nasıl önlenebileceğine ilişkin ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Ayrıca, tüketicilerin gıdayla ilgili her türlü şikâyet ve ihbarlarını Alo 174 Gıda Hattı üzerinden iletebilecekleri hatırlatıldı.

UŞAK’TA OKUL KANTİNLERİNDE GÖREV YAPAN İŞLETMECİ VE ÇALIŞANLARA YÖNELİK HİJYEN EĞİTİMİ...

UŞAK’TA OKUL KANTİNLERİNDE GÖREV YAPAN İŞLETMECİ VE ÇALIŞANLARA YÖNELİK HİJYEN EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

UŞAK’TA OKUL KANTİNLERİNDE GÖREV YAPAN İŞLETMECİ VE ÇALIŞANLARA YÖNELİK HİJYEN EĞİTİMİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı: Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşüm Öne Çıktı
2
Eskişehir'de Dijital Farkındalık ve Siber Güvenlik Eğitimi
3
BAU'da 'Kırık Tabaklar' Sergisi: Filistin Yemekleriyle Dayanışma
4
Uşak'ta Kantin Çalışanlarına Hijyen Eğitimi
5
Hakkari Valisi Ali Çelik: Cehalet ancak eğitim neferleriyle yenilebilir
6
MTK Koleji 3-C Velilerinden Öğretmenler Günü'ne Anlamlı Burs Hediye
7
NÖHÜ'de Yeni Medya ve İletişim Çalışmaları Merkezi Kuruldu

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?