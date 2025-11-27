Vali Aydoğdu'dan Erzincan'da İmam Adaylarına 'Merhamet' Çağrısı

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Dinî İhtisas Merkezi'ndeki imam adaylarına merhamet, gönül kazanma ve kuşatıcı hizmet vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 06:50
Erzincan Dinî İhtisas Merkezi'nde eğitim gören adaylarla buluşma

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, İl Millî Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Erzincan Dinî İhtisas Müdürü Gökhan Badem ile birlikte Erzincan Dinî İhtisas Merkezi’nde eğitim alan imam adaylarıyla bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, imamlık görevinin makamdan öte bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak merhamet, gönül kazanma ve insanı anlama üzerinde durdu. Aydoğdu, adaylara hitaben şunları söyledi: "Kıymetli imam adayları, sizlere bir makam değil; bir şeref emanet ediliyor. Unutmayın, bir imamın en büyük kürsüsü kalplerdir. Merhameti mesleğinizin merkezine koyun. İnsanların sesini kısmak değil, onların yükünü hafifletmek için varsınız."

İnsanları yargılamadan önce anlamanın önemine dikkat çeken Aydoğdu, "Din nasihattir; nasihatin özü ise merhamettir. Bir imamın görevi ‘Niçin böyle oldun?’ demek değil, ‘Sana nasıl yardımcı olabilirim?’ demektir. Çünkü herkes görünmeyen bir yük taşır" ifadelerini kullandı.

Gençlerle ve toplumla iletişimde yeni yaklaşımların gerekliliğine işaret eden Vali Aydoğdu, özün, geleneklerin ve kültürel değerlerin kaybedilmeden çağın doğru okunması gerektiğini belirtti. "Gençlerin dilini, çocukların dünyasını, yaşlıların sessizliğini öğrenmek sizin en büyük vazifenizdir. Her yaşın bir dili vardır ve bir imam bunu bildiğinde cemaatine değil, cemaatinin gönlüne imam olur" dedi.

Aydoğdu, imam adaylarına güzel ahlakı yalnızca sözle değil, davranışla göstermeleri gerektiğini vurguladı: "Kime dokunursanız dokunun; hiçbir ayrım yapmayın. Devlet adaletle durur; imam da adaletle sevilir. İnsanlara hizmeti bir meslek olarak değil, şeref olarak görün. Gittiğiniz her yere sevgi götürün, çünkü sevgi tebliğin en etkili halidir."

Konuşmasının sonunda Dini İhtisas Merkezi Müdürü Gökhan Badem ile İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'na teşekkür eden Vali Aydoğdu, imam adaylarına görev alacakları yerlerde başarılar diledi.

Programın ardından Vali Aydoğdu, Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Anlama Yarışması bölge birincisi Hafız Abdurrahman Polat ile Etkili Hutbe İradı Yarışması bölge üçüncüsü Hafız Ebubekir Kalın'ı tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

