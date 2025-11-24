Vali Çiftçi'nin 24 Kasım Mesajı: Eğitim Neferleri Minnetle Yâd Edildi

Vali Çiftçi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

"Eğitim neferlerimizi minnetle yâd ediyorum"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit düşen kahraman öğretmenleri ve ebediyete irtihal etmiş tüm eğitim neferlerini anarak, "Eğitim neferlerimizi minnetle yâd ediyorum" dedi.

Vali Çiftçi mesajında, "İlim ve İrfan" ordumuzun fedakâr neferleri, Sevgili Öğretmenlerimiz; ifadesiyle öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını, aynı zamanda ruhlara nakşeden ve maddi kıymeti ölçülemeyecek kadar kutsal bir meslek olduğunu vurguladı. Bir çocuğun hayatına dokunmanın; bir ailenin, bir şehrin ve nihayetinde bir milletin kaderine yön vermek anlamına geldiğini belirtti.

Mesajında Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada en büyük payın, ülkenin dört bir yanında zorlu şartlarda dahi "ilim ışığını" yaymaya devam eden fedakâr eğitimcilere ait olduğunu kaydetti. Vali Çiftçi, Başöğretmen Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözünü omuzlardaki kutsal sorumluluğun en veciz ifadesi olarak aktardı.

Vali Çiftçi, yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızı yetiştirmek için gösterilen üstün gayretin her türlü takdirin üstünde olduğunu ifade etti. Mesajını, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşen kahraman öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş tüm eğitim neferlerimizi minnetle yâd ediyorum." cümlesiyle tamamladı.

Ayrıca uzun yıllar hizmet verdikten sonra emekliliğe ayrılmış öğretmenlere sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Vali Çiftçi, görevi başındaki tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dilekleriyle kutladı.

