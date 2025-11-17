Vali Şefik Aygöl, Tunceli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, her pazartesi düzenlenen okul gezileri kapsamında Tunceli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti; atölyeleri inceledi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:28
Ziyaret ve incelemeler

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla okul ziyaretlerine devam etti. Her pazartesi mesaisine okul gezileriyle başlayan Vali Aygöl, bu çerçevede Tunceli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Aygöl, atölye ve sınıflarda detaylı incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında uygulamalı eğitimin işleyişi ve öğrenci çalışmalarını yerinde gözlemledi.

Öğrenciler ziyarete yoğun ilgi gösterdi; bazı öğrenciler Vali Aygöl'e kitaplarını imzalatırken, bazıları da birlikte fotoğraf çektirdi.

