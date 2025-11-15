Van'da Ara Tatilde Öğrenciler Süphan Gençlik Merkezi'nde Dini Bilgilerle Yarıştı

Van'da ara tatilde öğrenciler Süphan Gençlik Merkezi'nde yarıştı

Van'da Süphan Gençlik Merkezi, ara tatili fırsatını değerlendiren öğrenciler için hem eğitici hem de rekabetçi bir program sundu. Gençler, manevi danışma rehberlerinden aldıkları eğitimlerin ardından düzenlenen dini bilgiler sınavında ter döktü.

Program ve işbirliği

Program, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında Gençlik Merkezlerinde görev yapan manevi danışmanlar tarafından yürütüldü. Bir haftalık ara tatil sürecinde gençlere yönelik düzenlenen etkinliklerde sosyal ve eğitsel faaliyetler bir arada sunuldu.

Sınav, değerlendirme ve ödüller

Verilen değerler eğitimi sonrasında yapılan sınavla öğrencilerin bilgi düzeyi ölçüldü. Sınavda dereceye giren öğrenciler, motivasyonlarını artırmak amacıyla ödüllendirildi.

Manevi danışmanın açıklamaları

İHA muhabirine konuşan Gençlik Merkezi Manevi Danışma Rehberi Şeref Uslu, çocukların dini bilgilerle donatılması ve ahlaki duyarlılıkla yetişmesine katkı sağlamak için çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Uslu, 'Çocukların gönlünü kazanmak yaptığımız işin en önemli kısmını oluşturuyor. Bazen futbol oynayarak, bazen çeşitli oyunlarla onlara eşlik ediyor; böylece iletişimimizi daha güçlü hâle getiriyoruz. Ara dönemlerde ise işlediğimiz derslere yönelik küçük sınavlar yapıyoruz. Çocuklar hem dini bilgilerini pekiştiriyor hem de dönem sonunda gerçekleştirdiğimiz ödül töreni sayesinde motivasyonları artıyor' dedi.

Uslu ayrıca ailelerden gelen olumlu geri dönüşlerin kendilerini memnun ettiğini belirterek, merkezde müzikten sanata, derslerden sosyal etkinliklere kadar pek çok faaliyetin yürütüldüğünü ve öğrencilerin bu sayede hem merkezleri tanıma hem de dini bilgi ve değerlerle buluşma fırsatı yakaladığını vurguladı.

