Van Güzel Sanatlar Lisesi'nden Saray Anaokuluna Renkli ve Eğitici Dokunuş

Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Saray'daki anaokulunun duvarlarını eğitici ve renkli resimlerle yenileyerek okul ortamına canlılık kattı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:23
Projenin Detayları

Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Saray ilçesindeki bir anaokulunun duvarlarını sosyal sorumluluk kapsamında renkli ve eğitici resimlerle boyayarak okul ortamına canlılık kazandırdı.

Okul yönetiminin talebi üzerine başlatılan çalışma kapsamında öğrenciler, sınıf koridorları, oyun alanları ve ortak kullanım noktalarını çocukların ilgisini çekecek biçimde yeniden tasarladı. Uygulama alanları, hem estetik hem de işlevsel bir yaklaşımla düzenlendi.

Çalışmada hayvan figürleri, alfabe karakterleri, doğa temalı çizimler ve temel eğitim unsurları yer aldı. Duvarlardaki görseller, alanları hem eğlenceli hem de öğretici bir görünüme kavuşturdu.

Etkinliğe katılan öğrenciler, projeyle hem çocuklarla bir araya gelme fırsatı bulduklarını hem de sosyal sorumluluk bilincini pekiştirdiklerini belirtti. Öğretmenler ise yapılan çalışmanın anaokulu öğrencilerinin hayal gücünü desteklediğini ve okul ortamına sıcak ve motive edici bir atmosfer kazandırdığını vurguladı.

