Vize'de 7-11 Yaş İçin 'Trafik Dedektifleri' Eğitimi

Vize'de ilkokul öğrencilerine '7-11 Yaş Çocuklar İçin Trafik Dedektifleri' eğitimi verildi; yaya geçitleri, trafik işaretleri ve emniyet kemeri kullanımına vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:17
Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme iş birliğiyle düzenlendi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, ilkokul öğrencilerine yönelik '7-11 Yaş Çocuklar İçin Trafik Dedektifleri Eğitimi' gerçekleştirildi. Etkinlik, Vize İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında, Trafik Denetleme Büro Amirliği ile iş birliğinde düzenlendi.

Eğitim, Vize Arife Bekir Uğurlu İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler için uygulamalı ve görsel yöntemlerle yürütüldü. Programın amacı, çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenerek bilinçli birer yaya ve yol kullanıcısı hâline gelmelerini sağlamaktı.

Eğitimde işlenen başlıca konular

Eğitim boyunca öğrencilere yaya geçitlerinin doğru kullanımı, trafik işaret ve levhalarının anlamları ile emniyet kemeri kullanımının önemi aktarıldı. Ayrıca öğretici materyaller olarak bilgilendirici broşürlerin dağıtımı yapıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, gerçekleştirilen bu tür programlarla çocuklarda trafik bilincinin erken yaşta kazanılması hedefleniyor.

