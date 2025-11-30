Voleybolda Şampiyon Aşkale — 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası

Voleybolda Şampiyon Aşkale

24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası sonuçlandı

Erzurum’da 17-28 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası, toplam 12 takımın katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu.

Sporun birleştirici gücüyle gerçekleşen organizasyonda öğretmenler, coşkulu ve centilmence bir mücadele sergiledi; turnuva dostluk ve fair-play ruhuyla tamamlandı.

Turnuva sonunda sıralama şöyle oluştu: Birinci: Aşkale İlçe MEM, İkinci: Aziziye Tarım Lisesi, Üçüncü: Karaçoban İlçe MEM.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Tüm takımlarımızı göstermiş oldukları centilmence mücadele için tebrik ediyor, dereceye giren ekiplerimizi yürekten kutluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi.

