Voleybolda Şampiyon Aşkale — 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası

Erzurum'da 17-28 Kasım 2025'te düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvasında Aşkale İlçe MEM şampiyon oldu; Aziziye Tarım Lisesi ikinci, Karaçoban İlçe MEM üçüncü.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 09:56
Voleybolda Şampiyon Aşkale — 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası

Voleybolda Şampiyon Aşkale

24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası sonuçlandı

Erzurum’da 17-28 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası, toplam 12 takımın katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu.

Sporun birleştirici gücüyle gerçekleşen organizasyonda öğretmenler, coşkulu ve centilmence bir mücadele sergiledi; turnuva dostluk ve fair-play ruhuyla tamamlandı.

Turnuva sonunda sıralama şöyle oluştu: Birinci: Aşkale İlçe MEM, İkinci: Aziziye Tarım Lisesi, Üçüncü: Karaçoban İlçe MEM.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Tüm takımlarımızı göstermiş oldukları centilmence mücadele için tebrik ediyor, dereceye giren ekiplerimizi yürekten kutluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi.

ERZURUM’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ VOLEYBOL TURNUVASI SONUÇLANDI.

ERZURUM’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ VOLEYBOL TURNUVASI SONUÇLANDI.

ERZURUM’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ VOLEYBOL TURNUVASI SONUÇLANDI.

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Voleybolda Şampiyon Aşkale — 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası
2
Bayburt'un Yılın Öğretmeni Mevhibe Kübra Hançer Ankara'da Temsil Etti
3
Tokat’ta Danişmendliler Sempozyumu: Uluslararası Fethin 950. Yılı Başladı
4
KMÜ'lü Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu'na Perovskit Fotovoltaik ile TET Birinciliği — 150 bin TL
5
Aydın'da Öğrenci Çalışma Salonları Büyüyor: Çerçioğlu Gençlerin Yanında
6
KBÜ, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Türkiye 5.'si
7
Sarıgöl Dört Eylül İlkokulu Yeni Çehresine Kavuştu

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı