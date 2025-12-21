Yaşar Üniversitesi, Bükreş’le Bilim Köprüsü Kuruyor

Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği’nin yükselen yıldızı Romanya’nın önde gelen iki üniversitesiyle yeni bir iş birliği sürecine girdi. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Türkan Bükreş’te önemli temaslarda bulundu.

Ziyaret ve protokoller

Görüşmeler kapsamında Bükreş Tarım ve Veterinerlik Üniversitesi ile Bükreş Politeknik Üniversitesi arasında ikili iş birliği protokolleri imzalandı. Ev sahibi üniversitelerin araştırma enstitüleri ve laboratuvarları yerinde incelendi; fakülte dekanlarından bilimsel çalışmalar hakkında bilgiler alındı. İmzalanan mutabakata göre iki ülke üniversiteleri arasında ortak bilimsel araştırmalar yürütülecek, öğretim üyesi ve bilim insanı değişimi gerçekleştirilecek; ortak eğitim müfredatları, öğrenci değişim programları, akademik yayın ve bilgi paylaşımı konularında iş birlikleri kurulacak.

Etkin iş birliği

Prof. Dr. Levent Kandiller ziyaretin sağladığı fırsatlara dikkat çekerek şunları söyledi: "Akademisyen ve doktora öğrencisi potansiyeli bakımından iş birliği yapabileceğimiz çok nitelikli iki üniversiteyle bir araya geldik. Özellikle öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, yaz okulları ve doktora programları kapsamında ortak çalışmalar yürütebileceğimiz görüldü. Ayrıca uluslararası proje fonlarına ortak başvurular yapabilecek, laboratuvar imkanlarından karşılıklı yararlanabileceğiz. Romanya tarafının üniversitemize ilgisi büyük. Bu süreçte bağlantı kurmamızda büyük destek sağlayan Romanya’nın İzmir Başkonsolosu’na teşekkür ediyorum. Diplomatik misyonun da parçası olduğu bu ziyarette, ülkenin araştırma fonlarına yön veren rektörler tarafından çok üst düzeyde ağırlandık’’ dedi.

İklim ve sürdürülebilirlik

Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu uluslararası iş birliklerinin etkisine vurgu yaparak, "Uluslararası iş birliklerini çok önemsiyoruz; çünkü bu anlaşmalar hem yayınların kalitesini ve etkisini artırıyor hem de insan kaynağı yetiştirme noktasında güçlü bir iletişim ağı kurmamızı sağlıyor. İlk etapta öğrenci değişimleri başlayacak. Ardından Bükreş’teki iki üniversite heyeti bizi İzmir’de ziyaret edecek. Özellikle iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, kuraklık ve döngüsel ekonomi konularında ortak araştırmalar yapmayı planlıyoruz." dedi.

Vizyoner hamle

Prof. Dr. İsmail Türkan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi açısından bu iş birliklerinin önemini şu sözlerle anlattı: "Fakültemizin eğitim dilinin İngilizce olması ve öğrencilerin mezun olmadan iş dünyasıyla tanışmasını sağlayan YU-COOP (Yaşar Üniversitesi Ortak Eğitim Programı) ile fark oluşturuyoruz. Laboratuvar altyapımızın da güçlenmesiyle beraber derin bilimsel çalışmalar yapacağız. Bu birliktelik yapacağımız küresel anlaşmaların uluslararası fonlara erişim açısından bize avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Bu iş birlikleri aynı zamanda öğrencilerimizin vizyonunun gelişmesine de katkı sunacak. Öğrencilerin Bükreş’teki partner üniversitelerin sera, tarla ve bahçe gibi uygulama alanlarını yerinde görmeleri, mesleki ve akademik birikimlerini artıracak. Amacımız, hem eğitim öğretimde hem de araştırmada evrensel düzeyde çalışmalar yapmak."

