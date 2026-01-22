Yaşar Üniversitesi THE 2026'da Ege'nin Zirvesinde

Yaşar Üniversitesi, THE 2026 Dünya Üniversite Sıralamaları'na girerek İşletme-İktisat ve Sosyal Bilimler alanlarında Ege Bölgesi birinciliğini sürdürdü; genel sıralamada bölge ilk 3'e girdi.

Yaşar Üniversitesi, Times Higher Education’ın (THE) açıkladığı "2026 Dünya Üniversite Sıralamaları" listesine girerek alan sıralamalarında İşletme-İktisat ve Sosyal Bilimler dallarında Ege Bölgesi birinciliğini sürdürdü. Kurum, genel sıralamada Ege Bölgesi'nde ilk 3'e girdi.

THE sıralamasının kapsamı

Londra merkezli değerlendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan sıralamada üniversiteler; eğitim kalitesi, araştırma gücü, uluslararası görünürlük, akademik alıntılar ve endüstriyle iş birliği gibi kriterler üzerinden değerlendiriliyor. Sıralamaya giren üniversiteler, Scopus'ta yer alan farklı alanlara göre değerlendirildi.

Kurumsal başarı ve bölgesel performans

Yaşar Üniversitesi, THE listesinde genel sıralamada Ege Bölgesi’nde ilk 3'e girerken, alan sıralamalarında İşletme-İktisat ve Sosyal Bilimler alanlarında Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ilk 10'da ve Ege Bölgesi'nde birinci sırada yer aldı. Bu sonuç, üniversitenin ulusal ve bölgesel rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Mütevelli Heyet Başkanı'nın değerlendirmesi

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı: "Eğitim yolculuğumuza başladığımız ilk andan itibaren temel önceliğimiz, gençlerimizi yarının dünyasına sadece mezun olarak değil, tam donanımlı bireyler olarak hazırlamak oldu. Kurum kültürümüzün merkezine yerleştirdiğimiz bu öncelik, bugün bizi uluslararası arenada hem bölgemizin hem de ülkemizin gurur kaynağı haline getirdi. Bilimsel üretkenliği artıran güçlü altyapımız ve nitelikli araştırmalara verdiğimiz destekle, çıtayı her geçen gün daha da yukarı taşıyacağımıza inancım tam. Bilgiyi sadece üretmekle yetinmiyor, o bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürerek yaşayan bir değer haline getiriyoruz. Elde ettiğimiz bu saygın derece, izlediğimiz öncü vizyonun küresel ölçekte bir kez daha tescillenmesinden ibarettir."

Rektörten 'başarı sorumluluk' vurgusu

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller: "Dünya üniversiteleri arasında üst sıralarda yer almak elbette hepimiz için büyük bir gurur. Ancak biz eğitim ve araştırmadaki başarıyı sadece bir hedef olarak değil, üzerimizdeki temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bizi asıl heyecanlandıran tablo ise şu: Sıralamada üzerimizde yer alan pek çok dünya üniversitesinden çok daha kısıtlı imkanlarla, onlarla aynı nitelikte akademik sonuçlar alabiliyoruz. Bu durum, araştırma sistemimizin ne kadar doğru ve verimli işlediğinin en somut kanıtı. Şimdi önceliğimiz, bilimsel çalışmalara verdiğimiz desteği daha da artırarak bu başarımızı her yıl biraz daha yukarıya çekmek."

