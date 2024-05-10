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Yeni müfredat taslağına kamuoyundan büyük ilgi: 67 bin görüş ve 1.6 milyon indirme

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı yeni müfredat taslağı, kamuoyunun büyük ilgisini çekti. 67 binin üzerinde görüş ve öneriyle dolu olan taslak, 1.6 milyondan fazla indirildi. .

Yayın Tarihi: 10.05.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 19:35
Yeni müfredat taslağına kamuoyundan büyük ilgi: 67 bin görüş ve 1.6 milyon indirme

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin eğitim sistemini güncellemek için "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını verdiği yeni müfredat taslağını kamuoyunun görüşüne açtı. Taslak, 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında askıya çıkarıldı ve beklenenden fazla ilgi gördü.

Bakanlık Sözcüsü, askı süresince 67 bin 284 görüş ve öneri aldıklarını ve taslağın 1 milyon 662 bin 780 kez indirildiğini belirtti. Bu, Türkiye'nin eğitim sistemine ilişkin gelecek planlarını belirlemede büyük bir katılımın olduğunu gösteriyor.

Taslak, eğitim paydaşlarının tümünü kapsayacak şekilde kamuoyuna sunuldu ve Bakan Tekin, herkesi katkı sunmaya davet etti. Gelen tüm görüşler ve öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından titizlikle değerlendirilecek.

Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli olarak uygulanacak. Bu adımlar, Türkiye'nin eğitim sisteminin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak.

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