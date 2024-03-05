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Yeni müfredata geçiş için tarih belli oldu: Matematik detayı şaşırttı! 1-5 ve 9’uncu sınıfları kapsayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren yeni müfredatla ilgili çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu. Kısa bir süre içinde resmi bir açıklama yapılacağını belirten Tekin, müfredatın öğrenci düzeylerine uygun şekilde sadeleştirileceğini vurguladı. Yeni müfredatın, gelecek yıl 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacağını ifade etti. Yeniliklerle birlikte öğrencilere daha etkili ve anlaşılır bir eğitim sunmayı hedefleyen Bakan Tekin, öğretmenlerin ve velilerin de bu sürece aktif katılımını önemsediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 15:49
Yeni müfredata geçiş için tarih belli oldu: Matematik detayı şaşırttı! 1-5 ve 9’uncu sınıfları kapsayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yeni Müfredat Çalışmalarını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren yeni müfredatla ilgili çalışmaların büyük oranda tamamlandığını açıkladı. Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, kısa bir süre içinde resmi bir açıklama yapılacağını belirtti.

Yeni müfredatın temel amacının sadeleştirme olduğunu vurgulayan Tekin, öğrenci düzeylerine uygun bir eğitim modeli oluşturulacağını ifade etti. Lisans düzeyindeki bilgilerin zorunlu eğitim çağında verilip verilmemesi konusundaki seyreltme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Tekin'e, matematik müfredatından integralin çıkarılacağı yönündeki iddialar sorulduğunda ise, ''Bunların hepsini alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Hem işin bilimsel boyutuyla ilgili akademisyenler var hem de uygulamada öğretmenler bulunuyor. Bunlar, çalışmaların bilimsel ve uygulama boyutlarına göre değerlendiriliyor.'' şeklinde açıklamada bulundu.

Yeni müfredatın uygulanmaya başlanacağı tarihle ilgili de bilgi veren Tekin, ''2024-2025 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80’i bitmiş durumda, önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak. Talim Terbiye Kurulu'nun onayından sonra yayınlayacağız.'' dedi.

Bu yeniliklerle birlikte öğrencilere daha etkili ve anlaşılır bir eğitim sunmayı hedefleyen Bakan Tekin, öğretmenlerin ve velilerin de bu sürece aktif katılımını önemsediklerini belirtti.

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