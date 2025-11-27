Yeşilay Cizre'de Bağımlılıkla Mücadeleye Hız Verdi

Yeşilay Şırnak Şubesi, Cizre'de Yafes Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen seminerlerle tütün ve diğer bağımlılıklar hakkında halkı bilgilendiriyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 19:36
Yeşilay Şırnak Şubesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında Cizre ilçesinde kapsamlı farkındalık çalışmaları yürütüyor. Halkla bir araya gelinerek düzenlenen seminerlerde; tütün bağımlılığı ve diğer bağımlılık türleri üzerine bilgilendirme yapılıyor.

Yafes Aile Destek Merkezi'nde yürütülen eğitim

Program çerçevesinde Yafes Aile Destek Merkezi kursiyerleri ile bir araya gelen Yeşilay yetkilileri, katılımcılara bağımlılığın tanımı, bağımlılık kriterleri ve riskli durumlar hakkında kapsamlı eğitim verdi. Seminerde özellikle ailelerin ve çocukların bağımlılıktan nasıl etkilendiği, ailelerin bu süreçte nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği ve bağımlılıkla mücadelede etkili yaklaşım yöntemleri ele alındı. Yeşilay ile iş birliği yapıldığında tedavi ve destek süreçlerinde kurumun rehberlik sağlayabileceği de vurgulandı.

Cüneyt Kalender, çalışmanın içeriğini şu sözlerle aktardı:

"Şırnak Yeşilay Danışmanlık Merkezi adına bugün Yafes Aile Destek Merkezinde bağımlılıkla mücadele kapsamında bir çalışma gerçekleştirdik. Bağımlılık sorununu yaşayan kişilere nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Buradaki kursiyerler de gerçekten ilgili ve meraklı bir şekilde bizi dinlediler, sağ olsunlar. Eğitim kapsamında özellikle bağımlılığın tanımından, bağımlılık kriterlerinin neler olduğundan ve bu kriterlerin hangi durumlarda dikkat edilmesi gerektiğinden bahsettik. Bağımlı bir kişiyle nasıl iletişim kurulması gerektiği konusunda kursiyerlerimize olabildiğince ayrıntılı bilgi aktardık. Ayrıca ailelerin bağımlılıkla mücadelede sahip olması gereken tutumları, sorumluluk vermenin ve kuralların önemini, aile içi çatışmaların nasıl çözülebileceğini anlattık. Bunun yanında bağımlı bireylerle yakın temasta bulunan kişilerin, profesyonel destek sürecine yönlendirme yapmalarının önemini vurguladık".

YEDAM desteği ve gizlilik vurgusu

Kalender, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla bağımlılar ve ailelerine gizlilik esasına dayalı ve ücretsiz psikososyal destek sağlandığını belirtti. Ayrıca Şırnak merkez ve ilçelerinde sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları iş birliğinde, aile destek merkezleri, denetimli serbestlik merkezleri ve ilçe düzeyindeki kurumlara yönelik eğitim ve ulaşım çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti:

"YEDAM olarak bağımlılar ve ailelerine gizlilik esasına dayalı ve tamamen ücretsiz destek verdiğimizi ifade ettik. Şırnak merkez ve ilçelerinde olabildiğince aktif olmaya gayret ediyoruz. Hem sivil toplum kuruluşları hem kamu kurumlarıyla iş birliği içinde, aile destek merkezleri, denetimli serbestlik merkezleri ve ilçe düzeyindeki tüm kurumlarda hem personellere hem de halka ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

