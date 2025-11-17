Yeşilyurt Belediyesi'nden Ücretsiz LGS, DYK ve YKS Kurs Desteği

Yeşilyurt Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz kurs desteği

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatıyla, ilçede açılan ücretsiz LGS, DYK ve YKS kursları gençlerin eğitimine katkı sunmaya devam ediyor. Planlama ve koordinasyon görevini Yeşilyurt Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü yürütüyor.

Kurs merkezleri ve hedef kitle

Şehit Ömer Halisdemir Kültür ve Sanat Merkezi (Yeşiltepe Seyran Mahallesi) 5’nci, 6’ncı ve 7’nci sınıf öğrencilerine DYK; 8’inci sınıf öğrencilerine ise LGS kursları veriyor. Topsöğüt Yeşilkonak Eğitim Merkezi haftanın dört günü 7’nci sınıf için DYK ve 8’inci sınıf için LGS eğitimi sağlarken, Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi (Özalper Mahallesi, Rabia Parkı) haftanın üç günü 8’inci sınıf öğrencilerine ücretsiz LGS kursları ve deneme sınavları düzenliyor.

Aynı merkezde açılan "Eşit Ağırlık ve Sözel" kurslarında 25 öğrenciye yönelik TYT ve AYT kursları ise sürüyor.

Katılım ve destek paketleri

Kurslardan toplam 250 öğrenci yararlanıyor. Yeşilyurt Belediyesi, bu öğrencilere ücretsiz ders kitabı desteği sağlarken, ayrıca deneme sınavları, rehberlik hizmetleri ve motivasyon seminerleri gibi çeşitli destekler de sunuyor. Eğitimler, kurum bünyesindeki deneyimli öğretmenler eşliğinde, öğrencilerin eksiklerini tamamlamalarına ve özgüven kazanmalarına yönelik planlanıyor.

Öğrenci memnuniyeti

Katılımcı öğrenciler kursların verimli geçtiğini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi: "Yeşilyurt Belediyesi’nin açtığı LGS ve DYK kurslarından faydalanma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde ders çalışmak, eksiklerimizi görüp telafi etmemizi sağlıyor. Bu destek sayesinde sınavlara daha güvenle hazırlanabiliyoruz. Belediyemize, kursları organize eden yetkililere ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz".

YKS kursları ve iş birliği

Yeşilyurt Belediyesi, eğitim desteğini artırarak sürdürüyor. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülen "Eğitime Destek Programı" kapsamında ücretsiz YKS kursları aralıksız devam ediyor.

Başkan Geçit’in değerlendirmesi

Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit, eğitimin toplumsal yatırım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Eğitim, bir toplumun en değerli yatırım alanıdır ve biz Yeşilyurt Belediyesi olarak, gençlerimizin eğitim yolculuğunda yanında olmayı bir görev biliyoruz. İlçemizde başlattığımız ücretsiz YKS ve DYK kursları, öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak, hedefledikleri üniversiteye adım adım yaklaşmalarını sağlamak amacıyla planlanmıştır. Bu kurslarımız, sadece bilgi aktarımı ile sınırlı değildir, aynı zamanda öğrencilerimize motivasyon, rehberlik ve sınav stratejileri konusunda da destek sunmaktadır. Kurslarımızın düzenlenmesinde emeği geçen Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün kıymetli personellerine ve öğretmenlerimize teşekkür ederken, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Hep birlikte, Yeşilyurt’tan Türkiye’ye başarılı gençler yetiştireceğiz".

