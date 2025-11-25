Yeşilyurt'ta 7 bin 300 Öğrenciye Sıfır Atık Eğitimi

Belediye, okullarda çevre bilincini yaygınlaştırıyor

Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in göreve geldiği günden bugüne 7 bin 300 öğrenciye Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Farkındalık Eğitimleri verdi.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen işbirliği kapsamında gerçekleştirilen eğitimler, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeyi ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyor.

Eğitim içeriği ve yöntemler

Eğitimlerde geri dönüşümün önemi, atıkların kaynağında ayrıştırılması, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları, enerji tasarrufu ile doğal kaynakların korunması konularında teorik ve interaktif sunumlar yapılıyor. Öğrencilere günlük yaşamda uygulanabilecek çevre dostu davranışlar örneklerle anlatılıyor.

Eğitimler sırasında öğrencilere geri dönüştürülebilir atıkları doğru şekilde ayrıştırma öğretisi verilirken, örnek materyaller üzerinden basit ama etkili çevre koruma yöntemleri paylaşılıyor. Çocukların aktif katılımı sağlanan soru-cevap bölümleri eğitimleri interaktif ve eğlenceli hale getiriyor.

Uygulamalı etkinlikler arasında atık pil toplama kampanyaları, geri dönüşüm yarışmaları ve atık malzemelerden proje tasarım yarışmaları yer alıyor; böylece kazanılan farkındalık okul dışına, ailelere ve topluma da yayılıyor.

Yeşilyurt Belediyesi öncülüğündeki bu çalışmalara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ve kısa sürede ulusal bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesine verilen destek de güçlendi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, son 1,5 yılda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına dikkat çekerek 7 bin 300 öğrenciye çevre eğitimi verildiğini belirtti.

Prof. Dr. İlhan Geçit şu değerlendirmeyi yaptı: Sıfır Atık bilincinin temelinde geleceğe karşı duyduğumuz sorumluluk yatıyor. Bu farkındalığın küçük yaşlarda kazanılması, sürdürülebilir bir yaşamın kapılarını aralıyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak çevreyi koruyan, doğaya saygılı, bilinçli bir neslin yetişmesine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her bir öğrencimizin çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmesi, Yeşilyurt’un daha temiz, daha yaşanabilir bir ilçe olmasına büyük katkı sağlayacaktır. Okullarımızda ki eğitim çalışmaları sayesinde gelecek nesillerde sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak için atılan her adımı önemsiyoruz. Çocuklarımızın çevre bilinciyle yetişmesi, sürdürülebilir yaşam kültürünün toplum geneline yayılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

SIFIR ATIK EĞİTİMİ