YKS’ye girecek olan engelliler için yeni karar: Ek süre verilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 8-9 Haziran’da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için engelli adaylara ek süre verme kararı aldı. Buna göre parmak hareketlerinde ince beceri eksikliği bulunan ve okuma konusunda sıkıntı çekmekte olan engelli adaylar, sınavda 30 dakika kadar ek süreden faydalanabilecekler.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2022'de yayımlanan yönetmelik ile birlikte engelli öğrencilere ek süre verilmesi kararlaştırılmıştı, fakat 2024'teki başka bir düzenlemeyle söz konusu uygulama, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başına kadar ertelenmişti. Serebral palsi nedeniyle yüzde 76 oranında engelli olan bir öğrenci ise YKS'de kendisine ek süre verilmesini talep etmiş ve bu konuyla ilgili olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuruda bulunmuştu.

KDK ise yapmış olduğu inceleme sonrasında, 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılacak YKS'de ek süre uygulamasının, bu yıl 8-9 Haziran'da yapılacak sınavda da uygulanması ve tarihin öne çekilmesi için ÖSYM'ye talepte bulundu. ÖSYM, yapılan bu başvuruyu değerlendirerek, 2025'te başlayacak ek süre uygulamasını öne çekmiş olduklarını açıkladı.

ÖSYM’nin de almış olduğu yeni kararla birlikte, 8-9 Haziran’da yapılacak olan YKS’de, okuyucu veya işaretleyici yardımı almakta olan engelli adaylara 30 dakika ek süre verilecek.