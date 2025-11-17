YÖK: İsteyen Öğrenci 3 Yılda Mezun Olabilecek

YÖK Başkanı Özvar: İsteyen ve Başarılı Öğrenci 3 Yılda Mezun Olabilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, isteyen ve şartları taşıyan başarılı öğrencilerin üniversite eğitimini daha kısa sürede tamamlayabilmelerine olanak tanıyacak düzenlemenin önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirileceğini duyurdu.

Özvar, YÖK koordinasyonunda düzenlenen Üniversite Sektör İş Birliği Komisyonu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, program çıktılarının, müktesebatının öğrenci tarafından alındığının test edilmesi ve teslim edilmesinin önemine vurgu yaptı. "Yapmaya çalıştığımız şey aynı veya güncellenmiş müfredatı daha kısa sürede bitirebilecek öğrencilerin önünü açmak. Bu çalışmalarımız önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilecektir" dedi.

Ekosistemi Dönüşüme Hazırlıyoruz

Sanayi ve hizmet sektöründe nitelikli eleman tedarikinde yaşanan sıkıntılara değinen Özvar, beceri açığının nedenlerinin doğru analiz edilmesinin önemine işaret etti. Yükseköğretim Kurulu olarak bütün ekosistemi bu değişime, dönüşüme ayak uyduracak şekilde yeniden yapılandırıyoruz ifadelerini kullandı.

Özvar, hem zihinsel beceri gerektiren alanlarda hem de sahada uygulama bilgisi yüksek işgücüne ihtiyaç olduğunu; uluslararası iş gücü piyasalarında yetenek çekebilecek ortamın güçlendirilmesinin ve yeniden beceri kazandırma yatırımlarının artırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Kamu, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket ederek Türkiye'nin ulusal beceri havuzunu genişletmesi, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlaması ve çalışanların yetkinliklerini sürekli güncellemesinin zorunlu hale geldiğini belirtti.

Uygulamalı Eğitim Modeli Tüm Ülkeye Yayılacak

Özvar, önlisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerinde uygulamalı eğitim modelini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Bugüne kadar verimsiz kalan staj uygulamalarını iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştüreceklerini belirten Özvar, bu modelin öğrencileri doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazandırarak daha donanımlı ve istihdam odaklı bireyler haline getireceğini vurguladı.

Uygulamalı eğitim modeli ilk etapta Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacak ve alınacak sonuçlara göre kısa süre içinde tüm ülkede yaygınlaştırılacak.

Yeni Staj Modelinde İrade Tam

Özvar, iş yeri temelli eğitim modelinin temel unsurlarından birinin staj uygulamaları olduğunu söyleyerek, verimsiz 20 günlük stajların yerine programların niteliğine göre meslek yüksekokullarında 3+1 veya 2+2, lisans programlarında 7+1 veya 6+2 gibi uygulamalarla öğrencilerin mesleki tecrübe kazanacağı bir modele doğru dönüşüm başlattıklarını aktardı.

Bu modelin, öğrencilerin üretim süreçlerini yakından tanıması, iş başında beceri geliştirmesi ve mezun olur olmaz istihdama daha hızlı geçmesini sağlayacağını; ayrıca iş yerinden gelen geri bildirimlerin üniversite müfredatlarının güncellenmesinde belirleyici olacağını ifade etti.

Toplantıya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ile birlikte Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ile HAVELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK, TENMAK, OSBÜK ve sanayi ile iş dünyasının temsilcileri katıldı.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANI EROL ÖZVAR, İSTEYEN VE BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEYİ ÜÇ YILDA BİTİREBİLMELERİNE İMKAN SAĞLAYACAK DÜZENLEMENİN ÖNÜMÜZDEKİ YILDANİTİBAREN HAYATA GEÇİRİLECEĞİNİ AÇIKLADI.