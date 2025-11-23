Yozgat'ta 3 Müzik Öğretmeni Polifonik Çok Sesli Çocuk Korosu'nu Kurdu

Yozgat'ta 3 öğretmenden örnek girişim: Polifonik Çok Sesli Çocuk Korosu

Yozgat'ta görev yapan üç fedakâr müzik öğretmeni, çocuklara müziğin çok sesli dünyasını açmak amacıyla gönüllülük esasına dayalı bir yapı kurdu. Üç öğretmen bir araya gelerek Polifonik Çok Sesli Çocuk Korosu'nu oluşturdu ve 8-14 yaş aralığındaki yetenekli öğrencileri bir araya topladı.

Kuruluş ve amaç

Öğretmenler, yoğun mesai saatlerinin ardından gönüllü olarak çalışarak koro için seçmeler yaptı. Hedefleri, çocukların müziğin birleştirici gücünü kullanarak disiplin, özgüven ve sahne deneyimi kazanmalarını sağlamak. Koronun ilk toplu konseri geçen yıl 23 Nisan'da gerçekleştirildi ve öğrenciler sahne deneyimi yaşadı.

Kübra Mutlu: 'İyi ki öğretmeniz'

Müzik Öğretmeni Kübra Mutlu koroyu üç öğretmenin hayali olarak tanımladı. Mutlu, 'Koro içerisinde çocukların müziği icra ederek kendilerini keşfetmelerini sağlamayı hedefledik. Biz üç öğretmen gönüllü olarak çalışıyoruz. Çocukların sahnedeki heyecanı, özgüvenli duruşları, gülüşleri bütün yorgunluğumuzu alıyor. O anda "İyi ki öğretmeniz, iyi ki bu işi yapıyoruz" diye düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

Belgüzar Akgül: 'Heyecan yaşamaya değer'

Müzik Öğretmeni Belgüzar Akgül ise konserde yaşanan heyecanın mesleki tatmini sağladığını belirtti: 'Dizlerimizin titremesi, heyecan yaşamaya değer. İnci gibi karşımıza dizildiler. Eğitim alanımızla onlara ne gerekiyorsa destek verdik. Konser sonrasında öğretliğin hazzını hep birlikte yaşadık.'

Okan Bozkurt: 'Ben de bir çocuğum'

Müzik Öğretmeni Okan Bozkurt koroda piyano eşliklerini yazıp düzenlediğini anlattı: 'Saatlerce vakit harcıyoruz, her eserde ayrı ayrı emeklerimiz var. Ben onlarla birlikte keyif alıyorum. Çocukları çok seviyorum; onların arasında ben de bir çocuğum. Genelde gülüyoruz, eğleniyoruz.'

Öğrenciler ve velilerden destek

Koroda yer alan öğrencilerden Yağmur Selin Uyar, 'Hepimiz evlerimizde şarkılar söylerdik. Burada konser ve sahne deneyimini yaşamak hepimiz için ayrı bir duygu. Başladığımızda 30 kişiydik. Şu an 50 kişiyiz. Hocalarımız can bağımız, hepimiz aile gibiyiz' diyerek duygularını paylaştı.

Öğrenci velisi Terane Mehrevar torununun koroyla mutlu olduğunu belirterek öğretmenlere teşekkür etti: 'Torunum çok mutlu. Öğretmenlerin zahmeti büyük. Çok teşekkür ederim.'

Veli Sevim Taşdemir, 8 yaşındaki kızı Beren'in koroya katılmasının aileleri için kıymetli olduğunu söyledi: 'Öğretmenlerimiz bunu gönüllülük esaslı yapıyorlar. Bu daha da kıymetli.'

Veli Mehmet Nurdoğdu da oğlu Çınar'ın koroya seçilmesinden dolayı duygulandığını ifade etti: 'Kıymetli öğretmenlerimizin emekleri büyük. İnşallah güzel bir konserle bunu taçlandıracağız.'

Gelecek planları

Koro ekibi ilerleyen dönemde yarışmalara katılmayı hedefliyor ve provalarını heyecanla sürdüreceklerini belirtiyor. Üç öğretmenin gönüllü çalışmasıyla başlayan bu proje, Yozgat'ta çocukların sanatsal gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

YOZGAT'TA GÖREV YAPAN ÜÇ FEDAKÂR MÜZİK ÖĞRETMENİ, ÇOCUKLARA MÜZİĞİN ÇOK SESLİ DÜNYASINI AÇMAK AMACIYLA GÖNÜLLÜ BİR GİRİŞİM BAŞLATTI. ÜÇ ÖĞRETMEN BİR ARAYA GELEREK, TAMAMEN GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANAN POLİFONİK ÇOK SESLİ ÇOCUK KOROSU KURDU.-