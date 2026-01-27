Yunusemre'de Çocuk Tiyatrosu 'Bizim Ayşe Abur Cubur Krallığı’nda' Sağlıklı Beslenmeyi Anlattı

Yunusemre Belediyesi’nin ara tatil etkinlikleri kapsamında sahnelenen Bizim Ayşe Abur Cubur Krallığı’nda adlı çocuk tiyatrosu, Yuntdağı mahallelerinde bir hafta boyunca minik izleyicilerle buluştu. Müzikli ve danslı yapısıyla dikkat çeken oyun, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici anlar sundu.

Amaç ve Hedef Kitle

Oyun, ara tatilde çocukların zamanlarını verimli geçirmesine katkı sağlarken, 6 yaş ve üzeri çocuklara yönelik olarak ücretsiz olarak sahnelendi. Eğlenceli karakterler ve sahne gösterileri aracılığıyla çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları konusunda farkındalık kazandırılması hedeflendi.

Yapım Ekibi ve Oyuncular

Yazar ve yönetmenliğini Selami Arı'nın üstlendiği oyunda; Selenay Doğan, Ecrin Yaren Karadayı, Ecrin Ceyhan, Efsa Elif Özköylü, Yusuf Eymen Sarıtaş, Gizem Ok, Arda Kök, Aybüke Parlayan, Fikriye Öksüz ve Mustafa Osman Aslan rol aldı. Genel Sanat Yönetmenliği görevini Ali Hakan Beşen yürüttü ve oyun Maksat Koop Sahne katkılarıyla sahnelendi.

Gösterimler ve Kapanış

Ara tatil boyunca Osmancalı, Yağcılar, Pelitalan ve Üçpınar sosyal tesislerinde gerçekleştirilen gösterimler, Muradiye Sosyal Tesisleri'nde yapılan son gösterimle tamamlandı. Muradiye'deki final gösterimine Yunusemre Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri de katılarak oyunu keyifle izledi.

